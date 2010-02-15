Какие права на денежное обеспечение и другие выплаты имеют военные и их семьи

Защита прав военных и их семей – дело не простое, ведь военнослужащие находятся в отношениях подчинения и иерархической системе, которая для гражданских не всегда понятна или справедлива.

Однако, если речь идет о денежном обеспечении, компенсации семьям погибших, получения статуса участника боевых действий или оформления инвалидности – это те сферы, в которых профессиональная юридическая помощь может пригодиться семьям и военнослужащим. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Денежное обеспечение

"Заработная плата" военнослужащего – это денежное обеспечение, правовое регулирование которого зависит от того, в какой системе отбывает службу человек (система Минобороны, система МВД – пограничники й Национальная гвардия – или системы Госспецсвязи и УГО). Самое важное, что следует помнить, – действие Кодекса законов о труде на военнослужащих не распространяется.

Минобороны определяет следующие виды денежного обеспечения:

ежемесячные основные (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет);

(должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет); ежемесячные дополнительные (повышение должностного оклада; надбавки за особенности прохождения службы, надбавки за службу в Силах специальных операций ВСУ, надбавки за квалификацию, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, надбавки за работу в условиях режимных ограничений, надбавки за непрерывный стаж на шифровальной работе, надбавки за почетные и спортивные звания; доплаты за научную степень, доплаты за ученое звание; вознаграждение военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты; премии).

Есть одноразовые дополнительные выплаты:

вознаграждения (кроме вознаграждения военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты): морское вознаграждение, за прыжки с парашютом, за розыск, поднятие, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин; за водолазные работы, за боевое дежурство, дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотрено Постановлением КМУ №168;

(кроме вознаграждения военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты): морское вознаграждение, за прыжки с парашютом, за розыск, поднятие, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин; за водолазные работы, за боевое дежурство, дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотрено Постановлением КМУ №168; пособие: после заключения первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых вопросов, в случае увольнения с военной службы.

Размер дополнительных денежных выплат определяется уже упомянутым правительственным Постановлением №168.

Поскольку размер денежного обеспечения военнослужащих зависит от многих факторов, например должности, воинского звания и условий военной службы, Министерство обороны разместило онлайн калькулятор, который поможет определить, какой размер денежного обеспечения должен получать человек.

Для мобилизованных денежное обеспечение начисляется со дня мобилизации и выплачивается одним начислением ежемесячно.

Если выплаты задерживаются, причина может быть в ошибках в запросах воинских частей на выплату, также может быть задержка из-за необходимости согласования данных об участии в боевых действиях или пребывании в зоне боевых действий.

По общим правилам, если есть финансовые недоразумения (например, невыплата премий), Минобороны предлагает обращаться на горячую линию Департамента финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат – (044) 271-35-59, или на горячую линию 1512.

Также важно понимать, что денежное обеспечение может не выплачиваться по определенным причинам, если лицо находится в отпуске без денежного обеспечения или на лечении (более 12 месяцев) или лицо самовольно оставило воинскую часть.

Зарплату военного могут получить родные

1 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" № 3995-ІХ.

Согласно этим изменениям каждый военнослужащий сможет составить в произвольной письменной форме личное распоряжение о выплате денежного обеспечения лицу (лицам) на выбор в случае захвата его в плен или в заложники, интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести. Ранее это распоряжение можно было делать только на случай смерти.

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Выплата такого денежного обеспечения должна осуществляться до полного выяснения обстоятельств захвата в плен, освобождения из плена или признания судом безвестно отсутствующими или объявления умершими. Во всех случаях выплата происходит не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Если личного распоряжения нет, денежное обеспечение выплачивается жене (мужу), законным представителям несовершеннолетних детей, детям – лицам с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям и родителям военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, которые получают от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных своих прав, при условии что эти права не были восстановлены).

Таким лицам равными долями выплачивается часть денежного обеспечения, что в общей сумме не превышает 50% денежного обеспечения. Если таких лиц и распоряжения нет, денежное обеспечение получают совершеннолетние дети, родные братья (сестры), законным представителем которых является военнослужащий. Выплачивается часть денежного обеспечения, не превышающая 20%.

Сохранение среднего заработка для мобилизованных

Летом 2022 года произошли изменения относительно сохранения среднего заработка для мобилизованных или призванных лиц. 19 июля 2022 года вступили в силу изменения, внесенные Законом Украины №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", в соответствии с которыми с этого дня работодатель освобождается от обязанности сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу. Остается лишь обязанность сохранить за ними места работы и должности.

Практика Верховного Суда и судов низших инстанций пока свидетельствует, что обязанность работодателя сохранить средний заработок предусматривалась включительно до 18 июля 2022 года.

Однако в вопросе сохранения среднего заработка для мобилизованных есть исключения. Так, Верховный Суд в своем постановлении пришел к выводу, что специальная норма (ч. 2 ст. 57 Закона Украины "Об образовании") имеет преимущество над общей нормой (ч. 3 ст. 119 КЗоТ), и принятая позже во времени общая норма (ч. 3 ст. 119 КЗоТ) не отменяет специальной нормы.

Поэтому за педагогическими или научно-педагогическими работниками, которых призвали на военную службу во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок.

Выплаты после ранения

Военнослужащий на основании заключения ВВК может получить отпуск для лечения (в связи с болезнью или после ранения: контузии, травмы или увечья). Такой отпуск также предоставляется с сохранением денежного и материального обеспечения (но не дольше 12 месяцев подряд).

Продолжительность отпуска зависит от ранения / заболевания, но в нем не учтено время, необходимое на дорогу (в обе стороны) к месту проведения отпуска (всего не более двух суток в один конец).

Денежное обеспечение для военнослужащих сохраняется в полном размере на период всего лечения – даже если травма получена не в зоне боевых действий.

Но если речь идет о дополнительной денежной выплате в 100 тысяч гривен, то она начисляется только в условиях ранения, полученного во время защиты Украины (которое должно подтверждаться справкой об обстоятельствах травмы), а также – пребывания военного на стационарном лечении (в том числе, и за рубежом). Также важно помнить, что такая выплата сохраняется на время лечения в стационаре после ранения, независимо от его тяжести.

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Если вознаграждение в 100 тысяч гривен пропорционально времени лечения или пребывания в отпуске по состоянию здоровья не выплачивалось, то необходимо подать своему командиру рапорт о перерасчете денежного обеспечения. Также нужно добавить справку об обстоятельствах травмы (копию) и справку с реквизитами для перерасчета – это главные моменты. Далее, если есть, добавляются первичная медицинская карта, другие медицинские документы, заключение ВВК.

Компенсация за гибель

Компенсацию за погибших военных могут получить члены семьи защитника: родители, один (одна) из супругов, дети, иждивенцы погибшего.

Семьи, которые потеряли своих родных-военных, могут рассчитывать на такие выплаты:

разовая выплата ко Дню Независимости Украины;

ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная соцпомощь (выплачивается вместо пенсии);

единовременная денежная помощь в связи с гибелью (смертью) военнослужащего.

Весь перечень льгот изложен на на сайте Министерства по делам ветеранов.

Единовременная денежная помощь составляет 15 миллионов гривен, и она распределяется равными частями между всеми получателями. Такую помощь не выплачивают гражданам России, Беларуси, а также тем, кто постоянно проживает на территориях этих стран. Также ее не могут получить лица, которые осуждены в Украине за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Относительно сроков выплаты – их устанавливает приказ Минобороны №45, распространяющийся на структуры, подчиненные Министерству. Предусмотрены два этапа выплат: сначала выплачивается пятая часть от единовременной денежной помощи, а остаток суммы поступает в течение следующих 40 месяцев.

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Чтобы получить такую помощь, нужно обратиться в письменной форме к командиру воинской части с просьбой предоставить:

выписку из приказа об исключении из личного состава;

справку о причинах и обстоятельствах смерти;

выписку из личного дела о составе семьи.

Когда документы от командира получены, следует подать заявление о выплате единовременного денежного пособия в ТЦК. К заявлению и материалам от командира также прилагаются: документы о смерти (свидетельство и врачебное свидетельство о смерти), копии страниц паспорта получателей единовременного пособия (там, где ФИО и место регистрации), если подают документы родители погибшего – копию свидетельства о рождении погибшего, если подает жена (муж) – копия свидетельства о браке, для выплат детям – копии свидетельств о рождении, если подает документы лицо, которое находилось на иждивении, – копия решения суда или сделки, заверенного нотариально. Также у ТЦК запросят согласие на обработку данных и справку о судимости.

В течение 30 дней Комиссия, которая рассматривает вопрос назначения выплат, должна принять решение о выплате. Решение об отказе можно обжаловать в суде.

Как видим, дела военных – это еще тот массив бумажной работы. Печальные шутки о журнале учета журналов – реальность. За все годы полномасштабного вторжения можно наткнуться на новости о том, что Минобороны сократит бюрократию. Действительно, постепенно происходят изменения, но в каждом отдельном случае еще может возникать много беспорядка и преград.

Так что, если вы растеряны из-за большого количества бумаг и справок, ни в коем случае не опускайте руки – обращайтесь за помощью, ищите помощников, начиная от соответствующих отделов ТЦК и Минветеранов и продолжая общественными ветеранскими организациями, патронатными службами и адвокатами.

Выбирая юристов или адвокатов, которые будут помогать с бумажной и юридической работой, прежде всего стоит проверить реальные отзывы об их работе и сравнить стоимость услуг в вашем городе. Также можно обратиться к общественным ветеранским организациям или патронатным службам, которые есть при некоторых подразделениях. Главное – даже в самые темные времена не отчаиваться и искать поддержку.