В таких условиях трудно планировать контрнаступление: нардепка объяснила сложности военных расходов

Верховная Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на 317,1 миллиарда гривен. Из них – 302,6 миллиарда гривен на безопасность и оборону. Этот дополнительный ресурс является результатом поддержки бизнеса, налогоплательщиков и размещения военных облигаций.

Александра Устинова – нардепка и руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения рассказала 24 Каналу, с чем возникли наибольшие трудности и как на принятие оборонных расходов оказывает влияние международная поддержка.

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Почему пришлось вносить изменения в госбюджет

Верховная Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на нужды обороны на 303 миллиарда гривен. Больше всего средств пошло на Вооруженные Силы Украины, дальше идут Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция и т.д.

Поначалу этого не рассчитали. У нас бюджет на оборону вырос на 300%. В начале года никто не понимал, сколько у нас будет раненых и погибших. Это трудно было предсказать,

– отметила Александра Устинова.

Так, когда военный или военный ранен и они попадают в больницу – расходы на одну боевую единицу вдвое увеличиваются. Кроме зарплаты, которую получает этот человек, ее нужно заменить на фронте кем-то из второй или третьей линии соответственно увеличить заработную плату. Таким образом, за одну должность приходится платить дважды.

"Мы до конца не понимали, и это проблема не Украины, сколько оружия нам будут давать бесплатно. Когда мы говорили, что мы готовимся к контрнаступлению – нам обещали одно. Или предоставили все, что обещали? – нет. Очень много пришлось покупать самим", – объяснила нардепка.

К слову, в "Гвардии Наступления", основанной в феврале 2023 года, есть бригада "Лють", создана на базе полиции. Однако международные партнеры не оказывают правоохранительным органам военную помощь. Вооружать их пришлось за свой счет. Поэтому расходы, которые закладывались на зарплаты – были использованы на снаряжение, тяжелую технику и т.д.

Александра Устинова о сложностях с оборонными расходами: смотрите видео

О новом оружии узнают постфактум

Также фактором, который непредсказуем, является и в целом помощь от стран Запада. Ведь нет конкретных заверений от партнеров, сколько и какого оружия предоставят Украине, например, ежемесячно.

Когда одна страна объявляет новый пакет, только тогда есть понимание, какое количество и на какое оружие можно рассчитывать в ближайшее время.

Мы не можем долгосрочно планировать, и проблема в том, что даже наши международные партнеры не могут. Потому что в большинстве закончились свои стоки,

– заметила Устинова.

Сейчас по всему миру ищут, где купить вооружение, запускают производство. Так что гарантий по объемам и номенклатуре вооружения никто не может дать.

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