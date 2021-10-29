Выполнение решения будет контролировать Данилов: Украина ввела санкции против Йемена

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении Йемена. Ограничения накладывают в соответствии с резолюцией Безопасности ООН.

Речь идет о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что будет контролировать выполнение этого решения секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Санкции против Йемена Совет Безопасности ООН ввел в 2014 году.

Причиной стали боевые действия на территории страны. В частности, санкции предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки для людей, находящихся в черном списке.

Йемен: последние события

Осенью 2021 года отношения между правительственными войсками и хуситами в очередной раз обострились.

В эпицентре конфликта оказалась провинция Эль-Байда.

Жертвами стали по меньшей мере 45 человек. В частности, 25 боевиков.

Местные СМИ сообщили, что "хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находившихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев".