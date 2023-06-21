"Бамберы мы, встречайте, с*ки, папу": военные зачитали Путину стихотворение
Российский диктатор Владимир Путин посетил выпускной военных академий. Там один из солдат зачитал президенту странное стихотворение о "герое-вагнеровце".
Сначала он начал рассказывать о том, что "бомбардировщика никогда нельзя свернуть с боевого курса". А потом выдал несколькоминутный рифмованный бред, передает 24 Канал.
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О ком говорится в стихотворении
Когда огонь зенитов встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица, ну что ж, встречайте с*ки, папу. Бомбардировщик будет делать работу до конца,
– говорится в строках стиха.
Затем выпускник объяснил Путину, что эти строчки посвящены подполковнику Антонову и его подвиг якобы "всегда останется в их памяти". После этого бункерный дед начал что-то мемлять и соглашаться будто он знает о ком вообще идет речь.
Военный рассказывает Путину стихотворение: смотрите видео
Собственно, военный рассказывал стихотворение об Александре Антонове, погибшем 2 декабря под Бахмутом. Когда оккупанты из Су-24 пытались бомбить украинские позиции, ВСУ подвели их "птичку" из ПЗРК.
Из горящего Су-24М в радиоэфире раздалась фраза "Встречайте, суки, папу…" и через 5 секунд самолет взорвался.
Безумные потери врага
В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом:
- танков – 4006 (+9),
- боевых бронированных машин – 7771 (+21),
- артиллерийских систем – 3920 (+32),
- РСЗО – 615 (+1),
- средств ПВО – 375 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).