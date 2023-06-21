"Бамберы мы, встречайте, с*ки, папу": военные зачитали Путину стихотворение

Российский диктатор Владимир Путин посетил выпускной военных академий. Там один из солдат зачитал президенту странное стихотворение о "герое-вагнеровце".

Сначала он начал рассказывать о том, что "бомбардировщика никогда нельзя свернуть с боевого курса". А потом выдал несколькоминутный рифмованный бред, передает 24 Канал.

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О ком говорится в стихотворении

Когда огонь зенитов встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица, ну что ж, встречайте с*ки, папу. Бомбардировщик будет делать работу до конца,

– говорится в строках стиха.

Затем выпускник объяснил Путину, что эти строчки посвящены подполковнику Антонову и его подвиг якобы "всегда останется в их памяти". После этого бункерный дед начал что-то мемлять и соглашаться будто он знает о ком вообще идет речь.

Военный рассказывает Путину стихотворение: смотрите видео

Собственно, военный рассказывал стихотворение об Александре Антонове, погибшем 2 декабря под Бахмутом. Когда оккупанты из Су-24 пытались бомбить украинские позиции, ВСУ подвели их "птичку" из ПЗРК.

Из горящего Су-24М в радиоэфире раздалась фраза "Встречайте, суки, папу…" и через 5 секунд самолет взорвался.

Безумные потери врага

В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом: