Выпустили полностью российский сериал: "Квартал 95" попал в языковой скандал

Студия "Квартал 95" из-за нового сериала попала в языковой скандал. В ленте под названием "Дикие" увидели пропаганду "русского мира".

Сериал транслирует телеканал "1+1" и в нем якобы все российское. Об этом заявляют в сообществе "Відсіч".

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Язык, документы, надписи на русском

Как утверждают, в сериале герои общаются на русском. Кроме того, официальная документация, надписи на дверях чиновников, книги и титры также на языке оккупанта.

Сериал просто пахнет "русским миром". Статья 23 закона о языке, который вступил в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке,

– говорится в сообщении активистов.

Они твердо заявляют, что показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах", а также "других олигархических каналах" является грубым нарушением закона о языке.

Сериал "Дикие" считается юмористическим. Он состоит из короткометражных эпизодов, совсем не связанных между собой.

Сериал "Дикие" транслирует канал "1+1": смотрите видео

Активисты решили 1 февраля в 13:00 собраться на акцию "За ТВ українською!".

В кадрах сериала язык, документы и надписи на русском / Фото со страницы "Відсіч" в фейсбуке

Языковые скандалы в Украине

Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявлял, что каналы в новогоднюю ночь транслировали русскоязычный продукт. Регулятор не сказал, о каких именно идет речь, однако пообещал их наказать.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко должны были проверить, на каком языке преподаватели проводят пары. Так было решено после жалоб студентов к Уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства Тараса Креминя.

В Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People попала в скандал. Ее сотрудники отказали мужчине в следующем этапе собеседования из-за украинского языка.

Полное сообщение сообщества

Телеканал 1+1 запустил новый русскоязычный сериал от "95-го квартала" под названием "Дикие". В сериале русское все: язык героев, официальная документация, надписи на дверях должностных лиц, книги, титры. Сериал просто пахнет "русским миром".

Статья 23-я закона о языке, вступившая в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке.

Показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах" и других олигархических каналах – это грубое нарушение закона о языке, которое было бы невозможным, если бы этому не способствовали власти во главе с квартальным президентом.

1 февраля в 13:00 мы идем на акцию За ТВ українською! – чтобы наконец прекратить наглое нарушение закона о языке на телевидении! Присоединяйтесь!