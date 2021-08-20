Вырастет цена на газ для украинцев – Зеленский об угрозах "Северного потока-2"

Владимир Зеленский высказался об угрозах, которые может принести завершение строительства трубопровода "Северный поток-2".

На эту тему глава государства общался с украинскими и иностранными журналистами. Он подчеркнул, что тема "Северного потока-2" будет одной из приоритетных на предстоящей встрече с Байденом.

Обратите внимание "Северный поток-2" – как вторая часть плохого кино, – Зеленский​

Президент отметил, что до полного завершения строительства остается лишь 1% работ. Впрочем, даже на такой объем требуется достаточно много времени. Украина может использовать его для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

Одно дело – построить газопровод, другое – запустить его. Нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов,

– отметил Зеленский.

В то же время сам факт окончания строительства не гарантирует, что "Северный поток-2" таки будет функционировать. Есть вероятность, что он не заработает, допустил украинский лидер.

Какие угрозы возникают для Украины

Зеленский высказался и о планах США и Германии инвестировать в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать убытки из-за запуска трубопровода. Политик пояснил, что прекращение транзита газа через нашу территорию грозит потерей 2 миллиардов долларов ежегодно. Это – вдвое больше, чем объявленная сумма инвестиций.

К тому же, цены на газ для украинских потребителей могут вырасти, ведь через наш трубопровод будет проходить меньше топлива. Поэтому президент подчеркнул, что "Северный поток-2" фактически можно назвать оружием.

Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и этим же повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Для этого достаточно и экономических инструментов,

– предостерег он.

Политик убежден, что переход Украины на возобновляемые источники энергии станет реальным в ближайшее десятилетие. Однако для этого нужно наладить процессы дешевого производства "зеленого" водорода. Вероятно, его бы удалось транспортировать по нашим газопроводам, однако пока говорить об этом рано.

Строительство "Северного потока-2": последние новости