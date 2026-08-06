В Голосеевском районе Киева вырубают парк со 100-летними дубами: местные жители протестуют

В Голосеевском районе Киева на Теремках продолжаются протесты из-за вырубки деревьев в лесопарковой зоне для строительства теплотрассы. Местные жители заявляют, что в ходе работ могут быть уничтожены сотни деревьев, среди которых есть дубы возрастом более 100 лет.

В КГГА и полиции поясняют, что строительство необходимо для повышения энергетической устойчивости района и ведется при наличии соответствующих разрешений.

Что известно о скандале из-за вырубки деревьев на Теремках?

Работы ведутся в лесополосе между жилым комплексом "Республика" и старой застройкой улицы Теремковской в районе Теремки-1. Эта территория в 2019 году получила статус парка отдыха и была включена в перечень озелененных зон Киева.

По словам местных жителей, вырубка деревьев началась 24 июля. Люди заметили строительную технику на территории лесополосы, после чего там установили ограждение и приступили к работам.

Один из представителей общины Теремки Андрей в комментарии hromadske рассказал, что жители начали выходить на место строительства, чтобы не допустить уничтожения зеленых насаждений.

Мы установили их график, они установили наш. Мы подстраивались под их время работы и приходили, а они – под нас, и приходили на полчаса раньше,

– рассказал он.

По словам активистов, люди выступают не против развития теплосетей, а против выбора маршрута через зеленую зону.

"Мы, конечно, за то, чтобы наша теплосеть развивалась, децентрализовалась и прокладывалась без противоречий с законами, которые нарушает строительство трассы. Это главный посыл нашей общины", – отметил Андрей.

Активисты заявляют, что в ходе работ может быть уничтожено более 600 деревьев. В то же время представители общины уточняют, что в документах фигурирует более 660 деревьев на всем маршруте теплосети, а непосредственно в зоне вырубки речь может идти примерно о 207 деревьях.

По словам жителей, некоторым деревьям на этой территории около 100 лет, а некоторым дубам может быть примерно 120 лет.

Активисты также утверждают, что маршрут теплотрассы можно было проложить иным образом – вдоль улицы Теремковской. Они ссылаются на то, что именно такой вариант якобы предусматривался в первоначальной документации.

Согласно проекту, теплотрасса должна была проходить вдоль улицы Теремковской / Фото Богдан Гдаль

По словам военного и дизайнера Богдана Гдаля, в документах тендера 2023 года было требование прокладывать тепломагистраль именно вдоль улицы Теремковской.

Киевляне протестуют против вырубки леса: смотрите видео

Что говорят власти и полиция?

В Голосеевской районной администрации Киева пояснили, что заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Строительство ведется в рамках Плана энергетической устойчивости столицы.

По словам чиновников, проект предусматривает создание дополнительного соединения между районной котельной "Теремки" и тепломагистралью № 4 ТЭЦ-5.

В КГГА заявили, что новая сеть должна обеспечить альтернативную схему теплоснабжения для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, а также снизить риски аварийных ситуаций. В администрации подчеркнули, что вырубка части деревьев является вынужденной мерой для реализации этого проекта.

В полиции заявили, что коммунальные предприятия имеют необходимые разрешительные документы для проведения работ. Также там отметили, что проект предусматривает компенсационное озеленение и восстановление благоустройства территории.

Правоохранители объяснили свое присутствие на месте тем, что должны не допустить конфликтов и провокаций между участниками протестов и работниками строительства.

В то же время активисты заявляют о силовых действиях со стороны полиции. По словам жителей, правоохранители неоднократно выводили людей с территории парка, а однажды в участок якобы доставили двух несовершеннолетних.

Одна из участниц протеста, режиссер Екатерина Чепура, заявила, что ее силой вывели с территории парка.

Неизвестные люди в черном с полицейскими шевронами физически вытащили нас с территории парка. На бесчисленные требования предъявить документы – молчание. На фото "человек", который нанес мне кучу синяков просто за то, что я стояла в парке. 102 не реагирует. В участке продолжают находиться двое несовершеннолетних, которых задержали полтора часа назад,

– написала она.

Жители Теремков обращались в Киевскую городскую государственную администрацию и Офис Президента с просьбой остановить работы и рассмотреть альтернативные маршруты прокладки теплотрассы.

В КГГА сообщили, что поручили изучить возможность других вариантов прокладки сети, однако окончательного решения об изменении маршрута пока нет. Активисты заявляют, что планируют продолжать протесты, пока вопрос сохранения зеленой зоны не будет решен.

Напомним, недавно на фоне последствий российских атак в Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха. По данным Киевской областной военной администрации, в девяти населенных пунктах обнаружили повышенный уровень мелкодисперсной пыли – в частности, в Иванкове, Вышгороде, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове, Борисполе, Великой Димерке и Броварах.

В связи с этим жителям рекомендовали закрывать окна, меньше времени проводить на открытом воздухе, пить достаточно воды и по возможности использовать очистители воздуха.