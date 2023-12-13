Почему в Киеве после сбития ракет возникла огромная воронка

Во время атаки россиян на Киев 13 декабря Силы ПВО уничтожили все ракеты, однако в результате падения обломков ракеты в Днепровском районе поврежден многоэтажный дом, рядом с которым образовалась огромная воронка.

Почему она образовалась, объяснил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, это нормально для работы ПВО, ведь не всегда сбитая ракета взрывается в воздухе.

Смотрите также Тревога сработала почти одновременно с работой ПВО, – КГВА об ударе баллистикой по Киеву

Относительно воронки, к которой так придирчиво присматриваются с мыслью "как же так, вроде бы все цели сбиты". Мы объясняем, как происходит поражение ракеты: баллистику сбивает специальная ракета, она должна попасть в нее, это четкий, точный удар. Происходит столкновение, взрыв и не всегда ракеты взрываются в воздухе,

– объяснил Юрий Игнат.

По его словам, после того, как ракета поражена, она сбита, меняется ее траектория и она просто падает вниз.

"Боевая часть не разорвалась и ракета взорвалась на земле, но до цели она не долетела. Эта ракета сбита", — подчеркнул Игнат.

Воронка на проспекте Перова

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал, что на бульваре Перова образовалась огромная воронка от обломков ракеты. Там затоплен подземный переход. Службы работают над восстановлением водоснабжения в результате перебитого водопровода.

Напомним, что в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги, произошло повреждение водопроводной сети.



В Киеве после атаки образовалась огромная воронка / Фото Нацполиции

Главное об атаке на Киев

Ночью силами украинского ПВО было уничтожено 10 баллистических ракет , которыми Россия атаковала Киев

, которыми Россия атаковала Киев Обломки боеприпасов, в частности, упали в Днепровском районе столицы и повредили жилой дом.

В результате обстрела пострадало более полусотни человек.

. Воронка образовалась после того, как упала та часть ракеты, которая несла сдетонировавший боевой заряд. Вокруг места, где упали обломки – все разбито. Стоящий рядом дом претерпел значительные разрушения.