Поиск ценных кадров: военный обозреватель озвучил основные задачи операций ГУР в Крыму

Украинские разведчики 4 октября подтвердили высадку десанта на временно оккупированную территорию Крыма. Подобные спецоперации ГУР проводят уже не в первый раз и каждый раз достигают определенного результата.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что спецназовцы выполняют ряд важных задач, когда высаживаются на полуострове.

К теме Таких операций будет множество, Россия должна бояться – ОП о блестящих действиях ГУР в Крыму

Какие задачи выполняет разведка в Крыму

Во-первых, происходит уничтожение определенных видов вооружения: новых, модернизированных и особенно ценных для врага.

Речь идет о радиолокационных станциях, системах радиоэлектронной борьбы, а также других средствах наблюдения, позволяющих оккупантам вести мониторинг и разведку. Кроме того, некоторые российские системы препятствуют силам обороны эффективно применять дроны и ракеты для ударов по россиянам в Крыму.

Сейчас за этим оружием происходит постоянная охота с украинской стороны – как на фронте, так и в тылу противника, куда могут проникать спецслужбы Украины.

Особенность таких отрядов спецназовцев, которые с большим риском героически выполняют поставленные задачи, в том, что они действуют в тылу врага,

– заметил Мусиенко.

Во-вторых, происходит уничтожение важных объектов: командные пункты, места расположения врага и специалисты, которые проводят наблюдение и разведку.

В-третьих, поиск ценных кадров, обладающих важной информацией для Украины. Как следствие, взятие таких кадров в плен – это одна из главных задач разведывательных органов, – получать информацию таким путем.

Мусиенко назвал ряд задач, выполняемых ГУР высадками в Крыму: смотреть видео

В-четвертых, психологическое давление на врага и деморализация противника, которые существенно работают.

Как отметил Мусиенко, предположительно, это не полный список задач. Однако известно одно – высадки ГУР на временно оккупированном полуострове связаны с выполнением боевых задач, которые однозначно ослабляют российских военных.

Последняя высадка ГУР в Крыму: что известно