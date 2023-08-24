В Крыму развевался флаг Украины и был бой: что известно о спецоперации ГУР и ВМСУ на полуострове

Прямо в День Независимости Украины украинские разведчики высадились в оккупированном Крыму. Там они провели боевое столкновение с оккупантами и успешно покинули полуостров.

Также украинцы повесили на полуострове государственный флаг. Общую информацию о рейде украинских разведчиков в оккупированный Крым собрал 24 Канал.

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Операция в Крыму прошла успешно

Спецоперацию на оккупированном полуострове готовили ГУР МО совместно с ВМСУ. Ночью 24 августа подразделение ГУР "Артан" высадилось недалеко от населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму. Для того чтобы добраться до места назначения разведчики использовали лодки.

С 5 утра на мысе Крымский Тарханкут местные жители слышали "хлопок". Сообщалось, что ведутся бои с применением плавательных средств и авиации. В ГУР официально подтвердили, что было боевое столкновение с оккупантами – украинцам удалось ликвидировать личный состав и технику россиян без потерь.

Украинские военные наконец-то побывали в Крыму: смотрите видео

Также украинцы оставили на оккупированном полуострове украинский флаг. После этого разведчики в полном составе вернулись домой. ГУР заявили, что все задачи украинцы успешно выполнили.

Есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется,

– резюмировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Бойцы оставили флаг Украины: смотрите видео

Общая информация о потерях врага в настоящее время уточняется. Все детали спецоперации украинцы узнают позже.

В ГУР рассказали о результате

Впоследствии Андрей Юсов сообщил, что во время спецоперации удалось повредить четыре быстроходных катера. Кроме того, ликвидировали по меньшей мере 30 окупантов.

Что известно о месте высадки

Мыс Тарханкут россияне используют как военную базу. Известно, что в селе Маяк находится база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России.

На Тарханкутском полуострове оккупанты разместили радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Также там размещались позиции для ПВО. Оттуда ОТК "Бастион" и ЗРК "Панцирь-С1" обстреливали украинские территории ракетами "Оникс". На днях раньше в Оленевке украинцы уничтожили российский комплекс С-400.

Где находится Тарханкутский полуостров: смотрите на карте

В Одессу с территории Тарханкутского мыса по прямой всего 180 километров. Ракеты "Оникс" могут преодолеть это расстояние через 4 минуты. Обще ракеты могут преодолеть расстояние до 300 километров по комбинированной траектории.

Реакция на высадку украинцев

ГУР подтвердило высадку украинских военных и рассказало общие детали рейда на оккупированную территорию. Также разведка анонсировала новые "проблемы" для оккупантов.

Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы,

– заверили в ГУР.

Во время брифинга президент Украины подчеркнул, что рано говорить о деоккупации Крыма. Он подтвердил высадку "Артана". Он добавил, что жертв с нашей стороны нет – это хорошая новость. Зеленский ожидает подробный отчет о спецоперации от главы ГУР Кирилла Буданова.

Сам же руководитель Главного управления разведки заявил, что, несмотря на ошибочные прогнозы по освобождению Крыма, Украина продолжает двигаться к деоккупации. Медленнее, чем планировалось, однако это совсем не тот уровень, что был раньше.

Если посмотреть на Крым и тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели,

– подытожил Буданов.

Оккупанты до сих пор никак не прокомментировали рейд украинской разведки – наверное, они до сих пор "держат все под контролем".