Было боестолкновение, и в Крыму развевался украинский флаг: детали о спецоперации ГУР
Источник:ГУР
Ночью 24 августа подразделение ГУР провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведка выполнила все поставленные задачи и установила на территории полуострова флаг Украины.
Украинские военные высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Местные сообщали о бое на мысе Тарханкут с применением авиации.
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Деталі операції ГУР МО
Ночью 24 августа украинская разведка на лодках высадилась на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Военные провели операцию в оккупированном Крыму, в ходе которой вступили в бой с оккупантами.
Во время атаки противник понес потери, украинцы же оставили оккупированный полуостров в полном составе. ГУР заявили об уничтожении личного состава и вражеской техники. В ходе спецоперации бойцы установили в Крыму украинский флаг.
Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы,
– заверили в ГУР.
В разведке добавили, что все поставленные задачи бойцы выполнили. Операция организована ГУР совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.
Установка флага Украины в Крыму: смотрите видео
Оккупационные власти же не спешат комментировать операцию Украины, несмотря на массовые сообщения местных. Очевидно, у россиян снова "все по плану". Захватчики заявили лишь об "уничтожении боеприпасов по установленному графику".
Оккупантам в Крыму совсем неспокойно
- Украинские военные накануне в Оленевке уничтожили установку С-400. Россия имеет ограниченное количество таких комплексов – это значительный удар по ПВО захватчикам.
- Военный эксперт уверен, что это значительный успех вооруженных сил – Крымский полуостров лучше защищен, чем Москва. В Оленевке уничтожили не только саму установку, но и установленные на ней ракеты, а также личный состав.
- 22 августа на Крымском мосту в очередной раз сообщали о работе ПВО. Россияне даже перекрыли незаконно построенный мост.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов ранее анонсировал, что интересные и громкие события в Крыму будут проходить и дальше. По его словам, совсем скоро украинский народ увидит, как на территории оккупированного Крыма уничтожают захватчиков.