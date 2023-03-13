После выезда УПЦ МП: Минкульт допускает переход монахов из Киево-Печерской лавры в ВЦУ

В настоящее время принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить провокации относительно музейного фонда митрополии УПЦ МП. Вероятно, что удастся даже обеспечить присоединение монахов к ВЦУ.

Об этом 24 Каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, давать беспочвенные прогнозы пока рано.

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Сохранность имущества

Александр Ткаченко подчеркнул, что возникает вопрос о том, на сколько соглашение о бессрочном пользовании недвижимым имуществом, то есть Киево-Печерской Лаврой, заключенное при президентстве Виктора Януковича, было корректным с юридической точки зрения.

"Это церкви, помещения. Было другое соглашение, по которому передавались музейные экспонаты – более 800 музейных экспонатов, включая мощи святых", – пояснил он.

По его словам, чтобы сделать невозможными крамольные действия по поводу музейных экспонатов, и было направлено предупреждение.

Сейчас работает комиссия, ревизии в том числе музейных объектов, в которую включены представители СБУ и МВД,

– рассказал он.

Александр Ткаченко добавил, что надеется на то, что здравый смысл и конструктивная позиция со стороны УПЦ МП помешает любым провокациям по отношению к государственному музейному фонду, который находится на хранении в митрополии.

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Переход монахов

Министр культуры и информационной политики сообщил, что переход монахов УПЦ МП к ВЦУ существенно зависит от обстоятельств. В частности, говорится именно о том, будут ли находиться их представители на территории Киево-Печерской Лавры.

Я думаю, что как только синодальные учреждения, канцелярия митрополии и сами эти митрополиты, так сказать, покинут территорию Лавры, ситуация будет совсем другой,

– добавил он.

Ткаченко подчеркнул, что есть определенные разговоры некоторых монахов о такой готовности, впрочем не стоит опережать события.

"Надо двигаться постепенно и по закону. Мы двигаемся по закону", – подчеркнул он.

По его словам, также ходят слухи о том, что УПЦ МП ширит на Западе идеи о том, что таким образом нарушаются принципы свободы совести. Впрочем, суть совсем другая.

Речь идет о том, что мы имеем в рядах УПЦ МП как коллаборантов, так и людей, презирающих закон,

– объяснил он.

К тому же, они осуществляют незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО.

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