Пойду бомжевать: руководитель хора из Лавры боится выселения и назвал себя тунеядцем

Руководитель хора из Киево-Печерской Лавры заявил, что ему придется пойти бомжевать. Поскольку у мужчины нет дома и работы.

Об этом руководитель хора рассказал журналистам, информирует 24 Канал. По словам мужчины, он не будет драться с властью и после выселения из Лавры ему придется бомжевать.

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Руководитель хора из Лавры заявил, что пойдет бомжевать

Мужчина рассказал, что в Киево-Печерской Лавре он находится с 1988 года. Он пришел в монастырь с расчетом, чтобы дожить до старости.

Но если власти сказали, что у меня нет права такого, то я с ними биться не буду. Уйду уже бомжевать куда-то,

– заявил руководитель хора.

Мужчина отметил, что ему некуда идти и поэтому придется бомжевать. К тому же он назвал себя "тунеядцем".

"Куда вы предлагаете мне идти? Вы меня к себе в дом возьмете? Кому я нужен тунеядец такой? Работы нет, профессии нет. Я всю свою осознанную жизнь только крутил пальцем. Я руководил хором. Мои профессиональные способности никому в этом мире не нужны", – сказал церковный певец.

Церковный певец из Лавры назвал себя тунеядцем: смотрите видео

Верующие УПЦ МП из Лавры обвинили Украину в войне

Недавно в сети появилось видео, в котором одна из верующих цинично заявила, что все мы "русские". На утверждения журналистов, что российские захватчики убивают мирных украинцев, верующая УПЦ МП ответила, что это "бесовские люди". А позже обвинила Украину в начале войны.

К тому же на вопрос, виновата ли Украина в войне, поклонница УПЦ МП сказала "да".

Напомним, что 30 марта священники УПЦ МП провели богослужение в Лавре хотя они уже должны были вывезти свои вещи и покинуть монастырь. Также комиссию Минкульта не пустили в Лавру. После этого скандальный митрополит Паша "Мерседес" Лебедь начал угрожать журналистам избиением палкой.