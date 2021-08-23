Вышел из дома и исчез: на Буковине искали 8-летнего мальчика

На Буковине разыскали 8-летнего мальчика. Родители начали бить тревогу, поскольку ребенок вышел из дома и не вернулся.

Об исчезновении мальчика сообщили 23 августа. К правоохранителям обратилась его мать, 29-летняя жительница Черновцов.

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Женщина заявила, что ее сын, Куриш Александр Игоревич, 2013 года рождения, утром 23 августа вышел из дома, однако исчез и не вернулся. Он был одет в серую футболку с рисунком, серые шорты и темно-синие кроксы.

Похожие случаи в Украине

Накануне на Сумщине нашли 6-летнего ребенка, что почти на сутки потерялась в лесу. Он искал бузину возле села Шкуратовка. Мальчика обнаружили почти в 4 километрах от места, где его видели в последний раз.

Ранее на Закарпатье разыскали 4 детей-ромов – им по 7, 9, 10 и 12 лет. Все в удовлетворительном состоянии. Они также пошли в лес, чтобы собирать ягоды и заблудились. Волонтеры искали их всю ночь, температура на улице упала до + 9 градусов.

Также украинцев поразила история 6-летнего Алексея Стефанцива. Он потерялся во время семейного похода в Карпаты. Ребенок спал на земле при +8, ничего не ел и у него была палка от зверей. Его удалось найти на вторые сутки поисков.

Впоследствии в полиции сообщили, что нашли маленького Сашу. Впрочем, подробностей о том, что с ним случилось и в каком он состоянии, пока не оглашали.