"Вышки Бойко" до сих пор горят, видно не менее 4 очагов: в NASA показали свежие спутниковые фото

Вооруженные Силы Украины 20 июня, вероятно, нанесли удар по "вышкам Бойко". Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало свежие спутниковые фото буровых платформ.

На фото видно, что пожар на вышках "Черноморнефтегаза" продолжается. Обратите внимание, что в 2019 году Россия переоборудовала "вышки Бойко" на военные объекты. Они стали удобным плацдармом для отработки враждебным черноморским флотом радиотехнической разведки.

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"Вышки Бойка" все еще пылают

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко 20 июня заявил, что ВСУ ударили по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила после оккупации Крыма.

В тот же день NASA впервые зафиксировало пожар. Тогда на платформе было 3 очага огня. На следующий день пожар только усилился.

По информации российских властей, пламя подошло к скважине. На снимках за 22 июня можно увидеть, что "вышки Бойко" продолжают гореть. Очагов пожара стало уже 4.

Россия захватила обе буровые установки еще в 2014 году. Башни оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к оккупированному Крыму. Поэтому в декабре 2015 года Россия отвела их поближе к полуострову. Буровую установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с экс-министром энергетики Юрием Бойко. Украина переплатила за них 400 миллионов долларов.

Смотрите новые спутниковые фото "вышек Бойко" / Фото NASA

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Вероятный удар по "вышкам Бойко": что известно

Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма 20 июня сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза". В башни якобы попали трижды.

Псевдоглава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там проводили спасательную операцию, ведь в момент удара на установках якобы находились 110 человек.

В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись. Российских оккупантов искали где-то в Черном море.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар по "вышкам Бойко".

Он отметил, что там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Платформы имеют серьезные повреждения, однако нужно дождаться официальных данных от командования ВСУ.

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