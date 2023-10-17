Двухнедельная операция со сбитием Су-30: как украинские защитники освобождали "вышки Бойко"

Украинские разведчики провели несколько операций в Черном море, в частности, освободили так называемые "вышки Бойко". Один из командиров спецподразделения, участвовавший в операции, рассказал об этом подробнее.

Собственно, командир группы переносного зенитно-ракетного комплекса спецподразделения "Артан" Александр с позывным "Лютый" прокомментировал этот вопрос в интервью украинским журналистам. По его словам, его собратья выполняют немало задач в акватории Черного моря.

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Как происходила деоккупация "вышек"

Освобождение "вышек Бойко" можно назвать одной из самых известных операций, которые совершил "Артан". Заметим, что речь идет о буровых газодобывающих платформах, стоящих на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма.

Российские оккупанты во время того, как спецназовцы направлялись к "вышкам" на катерах, из авиации пытались поразить военных. Однако им не удалось сорвать план.

Во время операции на "вышках Бойко" я отрабатывал из ПЗРК и катера. И со своим вторым номером работал потом с самой "вышки" – это тогда, когда была операция по спасению "Конана". Тогда мы предварительно сбили два Су-30, хотя это еще не подтвержденная информация,

– вспомнил Александр.

Также спецназначенец констатировал, что, как правило, задача группы ПЗРК во время таких операций заключается вовсе не в том, чтобы сбить как можно больше российских самолетов.

Соответствующие военные должны сработать на опережение и работать на сохранение личного состава. В частности, выпустить ракеты еще до того, как в зону их действия попал вражеский самолет.

Это может повлечь за собой приказ со стороны командования противника – развернуть авиасудно и лететь с поля боя.

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11 сентября в Главном управлении разведки сообщили о возвращении контроля над "вышками Бойко". Важно, что буровые платформы были оккупированы захватчиками с 2014 года.

Названные в честь нардепа Юрия Бойко эти "вышки" были потому, что их в начале 2010-х годов присвоил себе пророссийский политик от уже запрещенной партии "ОПЗЖ".

После оккупации Крыма Россия "национализировала" эти объекты. А вот сейчас они принадлежат украинскому государственному акционерному обществу "Черноморнефтегаз".

В общей сложности эта операция длилась две недели, поскольку наши спецназначенецы ожидали момента, когда враг выведет из "вышек" часть личного состава.