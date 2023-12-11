Лодка была под водой на 60%: в ГУР рассказали новые детали операции по освобождению "вышек Бойко"
Источник:Радио Свобода
Спецназовец "Артана" ГУР МОУ "Саба" поделился деталями операции по освобождению "вышек Бойко" в Черном море. Он рассказал, с каким трудом столкнулись бойцы подразделения.
Для проведения успешной операции у спецназовцев была серьезная подготовка. Они были вооружены короткоствольным оружием, противозенитными средствами, крылатыми ракетами, гранатометами.
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Детали уникальной операции "Артана" в Черном море
Несмотря на хорошую подготовку, препятствием для выполнения операции стала погода. Спецназовцы попали в сильный шторм. "Саба" подчеркнул, что их лодка погрузилась в воду где-то на 60%, а пулемет утонул полностью. К счастью, жертв не было.
"Благодаря высшим силам и шкиперам у нас не было потерь", – подчеркнул командир "Артана".
Еще одним моментом, способствовавшим успешному выполнению операции, стало отсутствие на вышках российских войск. Они сознательно избежали высадки, ведь знали о присутствии там украинцев.
На "вышки Бойко" они не высадились, ведь знали, что мы там есть. Им было легче расстреливать самолетиками, бомбить беспилотниками,
– признался "Саба".
Что известно об освобождении "вышек Бойко"
- "Вышки Бойко" – это нефтедобывающие платформы в Черном море у берегов Крыма. Они использовались россиянами во время радиотехнической разведки. А размещавшиеся там радиолокационные станции использовались для запуска ракет и сопровождали необходимую ракетную технику до украинских южных границ.
- 11 сентября Украине удалось вернуть под свой контроль "вышки Бойко", находившиеся под оккупацией с 2015 года. Операция была проведена спецназовцами ГУР МОУ. В результате были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".
- Во время задания между украинскими бойцами и российскими силами состоялся бой. Для атаки оккупанты использовали истребитель Су-30. Однако вражеский самолет был поражен.