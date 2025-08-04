Сопротивление против россиян на временно оккупированных территориях продолжается. В частности, в Мариуполе неизвестные сожгли вышку оккупантов.

Об этом стало известно в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

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Что известно о диверсии на вышке в Мариуполе?

Вышку связи вместе с оборудованием для прослушивания сожгли возле микрорайона "Изумрудный".

Участников этой диверсии оккупационная власть уже взялась искать.

напоминаем в Мариуполе действует украинское сопротивление, которое подпольно сопротивляется и показывает, что российским захватчикам здесь не место,

– отметили в Мариупольском городском совете.

К слову, украинцы на оккупированных территориях часто показывают свое сопротивление России. В частности, 28 июля они присоединились к чествованию памяти убитых в Еленовке украинских военнопленных.

А 3 августа активисты движения "Желтая Лента" запустили сотни бумажных самолетиков на ВОТ. Так они поздравили украинских пилотов с Днем Воздушных сил.