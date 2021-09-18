Вышла на протест за сына: оккупанты в Крыму оштрафовали маму крымского татарина

В оккупированном Крыму Зарему Ахтемову, мать задержанного Асана Ахтемова, оштрафовали. Все потому, что она вышла на протест из-за задержания сына.

Так называемый "суд" Симферополя утверждает, что Ахтемова совершила правонарушение. На самом деле она 4 сентября просто вышла к зданию ФСБ, потому что ее сын исчез.

Важно Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Оккупанты назначили женщине штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Задержание крымских татар: что известно

С начала сентября в оккупированном Крыму были массовые задержания крымских татар.

В течение 3 – 4 сентября российские силовики врывались с обысками в дом заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Затем обыски проводили у Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Всех задержали.

Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняют в повреждении газопровода в районе Перевального. Им инкриминируют диверсию. За это оккупанты могут незаконно посадить мужчин на 15 лет.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали задержанных. Оккупанты били одного из пленников Кремля током, вывозили в лес и имитировали расстрел.

По словам адвоката братьев Ахметовых, из-за пыток они давали показания под жестким давлением.

Президент Владимир Зеленский призвал отпустить политзаключенных. Он уверен, что такие дерзкие действия оккупантов – это просто ответ на Крымскую платформу.

Верховная Рада просит мир реагировать. Приняли обращение к международному сообществу с требованием осудить новые репрессии в Крыму.

На сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос о проведении дебатов о политическом преследовании коренных народов Крыма со стороны России.

Текст публикации "Крымской правозащитной группы":

"Киевский районный суд Симферополя рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении Заремы Ахтемовой – матери Асана Ахтемова.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ: за то, что женщина вышла 4 сентября к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына.

Ей назначен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.

Сразу после задержания к Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие с целью выбить у него признания в преступлении, которого он не совершал.