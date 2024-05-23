"Ситуация контролируемая": Плетенчук рассказал, вышли ли ВСУ из Крынок
Источник:Общественное
Украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи в Крынках на левобережье Херсонщины и имеют успех.
О ситуации на Херсонщине сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
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Ситуация на Херсонщине
Российские военные не прекращают попытки вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины. Несмотря на это, оккупанты понесли потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.
Ситуация остается контролируемой,
– отмечает Плетенчук.
Ранее Дмитрий Плетенчук говорил, что благодаря удержанию Крынок украинские войска имеют инициативу на этом направлении.
Стоит отметить, что в четверг, 23 мая, в соцсетях распространили информацию, что Силы обороны вышли из Крынок.
Что происходит на фронте
- На Харьковском направлении враг продолжает штурмовые действия. Всего здесь состоялось 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
- На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 34. Здесь, пожалуй, горячее всего. Силы обороны успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка, Грековка, Невское и Макеевка Луганской области.
- На Северском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменка и Выемка Донецкой области.
- На Лиманском направлении противник 7 раз пытался прорвать оборону наших военных в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.
- На Краматорском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Враг успеха не имел.