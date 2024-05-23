"Ситуация контролируемая": Плетенчук рассказал, вышли ли ВСУ из Крынок

Украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи в Крынках на левобережье Херсонщины и имеют успех.

О ситуации на Херсонщине сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Ситуация на Херсонщине

Российские военные не прекращают попытки вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины. Несмотря на это, оккупанты понесли потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.

Ситуация остается контролируемой,

– отмечает Плетенчук.

Ранее Дмитрий Плетенчук говорил, что благодаря удержанию Крынок украинские войска имеют инициативу на этом направлении.

Стоит отметить, что в четверг, 23 мая, в соцсетях распространили информацию, что Силы обороны вышли из Крынок.

Что происходит на фронте