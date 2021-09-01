Высокое, – "слуга" Кравчук о влиянии олигархов на Верховную Раду
Источник:24 канал
Верховная Рада в июле поддержала в первом чтении законопроект об олигархах, инициированный Владимиром Зеленским. Этот документ необходимо принять, ведь их влияние на украинский парламент является высоким.
Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, благодаря монобольшинству Рада принимает много решений, но несмотря на это есть постоянные попытки их "сбить".
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Олигархи влияют на Раду
В ответ на вопрос о том, как Кравчук оценивает влияние олигархов на украинский парламент, нардеп отметила, что оно является "высоким".
Например, по ее словам, в Верховной Раде "сбивали" экологические законы, которые обязывали определенные финансовые группы вкладывать на протяжении многих лет большие суммы в модернизацию своих производств.Обратите внимание! Дмитрий Разумков ответил на заявление Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов. Спикер призвал секретаря СНБО назвать этих народных избранников с трибуны парламента.
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Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео
Закон об олигархах: коротко
- Владимир Зеленский в июне внес в Верховную Раду законопроект о статусе олигарха в Украине.
- Парламент в июле поддержал в первом чтении инициированный президентом документ.
- Законопроект предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Туда попадут те, кто соответствует по меньшей мере 3 из 4 предусмотренных критериев.
- Вопрос о внесении конкретного человека в реестр будет решать Совет национальной безопасности и обороны.
- Согласно опросу КМИС, 56,4% украинцев убеждены, что президентский законопроект не является угрозой для олигархов.