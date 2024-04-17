Высокогорье Карпат в апреле замело снегом: фото зимней сказки

В Карпатах выпал снег. В частности, заснежило на горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской области и Закарпатья, и в горах Буковины.

Черногорский горный поисково-спасательный пост написал, что на горе Поп Иван 6 градусов мороза. Председатель Селятинской территориальной общины, что в Вижницком районе Буковины, Валерий Полянчук рассказал, что к ним вернулась зима, пишет 24 Канал.

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В Карпатах выпал снег

По состоянию на 9:00 17 апреля 2024 года на горе Поп Иван облачно, небольшой снег, ветер восточный 6 метров в секунду, температура воздуха 6 градусов мороза,

– рассказали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.



На горе Поп Иван выпал снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

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В Вижницком районе Черновицкой области также заснежило.

"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то забелилось, а поговорка содержательная теперь. Волк зиму не съел", – заявил глава Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук, пишет "Молодой Буковинец".

В Карпатах на Буковине выпал снег / Фото Полянчука

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