Буча №2, – херсонский активист рассказал об убийствах людей в Высокополье

4 сентября стало известно о том, что наши военные снова подняли украинский флаг над Высокопольем Херсонской области. Накануне украинская артиллерия попала на южной окраине поселка по большим складам.

Были боеприпасы, но не хватало пищи

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, там были оперативные запасы не менее 2 батальонно-тактических групп 11 российской десантной бригады. В Высокополье они создали опорный пункт.

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Как рассказал Молчанов, поставки этим подразделениям были нарушены уже около месяца. То есть ВСУмогли обстреливать ехавшие в Высокополье российские колонны.

Впрочем, у стоявших там вражеских военных были большие запасы боеприпасов, поэтому острого дефицита не испытывали. Ситуация с едой была хуже, чем с боеприпасами, поэтому оккупанты воровали продовольствие у местных.

оккупанты жестоко расстреливали высокопольцев

Активист рассказал, что примерно 4 тысячи высокопольцев просто сбежали из поселка, включая стариков, что нехарактерно для Херсонщины. Под оккупацией остались менее тысячи местных жителей.

Поэтому захватчики грабили покинутые дома. Как правило, они искали продукты в подвалах. Но иногда находили там людей, с которыми возникали конфликты. Тогда вражеские военные жестоко убивали их расстреливая. Молчанов подчеркнул, что не было и недели, чтобы не появлялась информация о том, что россияне в очередной раз кого-то убили.

Я надеюсь, что с теми, кого сейчас взяли в плен, разберутся. По крайней мере, выяснят, кто именно ответственен за убийства высокопольцев. Это Буча №2 вышла,

– поделился он.

Как освобождение Высокополья повлияет на ситуацию на фронте

Активист объяснил, что Высокополье было последним рубежом россиян на северной границе Херсона. Он был последним подконтрольным россиянам из ряда населенных пунктов, прилегающих к административной границе Днепропетровской области.

"Его отсутствие в этой цепи улучшит ситуацию в Кривом Роге, Зеленодольске, Апостоловом. Из ствольной артиллерии по крайней мере туда бить уже не смогут", – подчеркнул он.

Вместе с тем в Ольгином, Архангельском и других населенных пунктах благодаря деоккупации Высокополья очень ухудшилось положение россиян, что способствует продолжению наступления Вооруженных Сил Украины.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал о ситуации в регионе: смотрите видео

Что еще известно о жизни Высокополья под оккупацией

Ранее источники 24 канала в украинских спецслужбах также сообщали о том, что российские оккупанты терроризировали местное население Высокополья. По их данным, там они ежедневно совершали огромное количество преступлений.

Известно, что особенно жестокими россияне стали, когда линия фронта приблизилась к поселку. Там начались массовые репрессии с убийствами и пытками.