Расслабляться рано, – в ОК "Юг" оценили вражеские запасы высокоточного оружия
ВСУ успешно уничтожают командные пункты и склады боеприпасов в тылу врага. В то же время россияне продолжают наносить удары по украинским городам.
Об этом в эфире общеукраинского марафона рассказала начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Эксперты предполагают, что у врага иссякают запасы высокоточного оружия.
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"Мы не склонны недооценивать врага"
Однако, по словам Гуменюк, в сегодняшней ситуации нельзя успокаивать себя таким образом.
Мы не склонны недооценивать врага. Хотя понимаем, что те поражения, которые мы наносим, отражаются на том, как ведет себя враг. Однако расслабляться нельзя,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Она отметила, что у оккупантов пока остается значительное количество других видов оружия, кроме высокоточного. В частности, россияне 11 августа атаковали из РСЗО портовую инфраструктуру в Николаевской области.
"Это свидетельствует о том, что оружие у врага все-таки есть. И желание продолжать это психологически огневое давление не исчезает", – сказала Гуменюк.
Враг обстреливает украинские города
Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне продолжают стрелять по населенным пунктам, которые расположены в тыловых районах. В частности, речь идет о Никополе и Марганце.
Враг использует не только РСЗО, но и тяжелую артиллерию. Так было с Никопольским районом, где прилетели снаряды 152 калибра. Там зафиксированы значительные разрушения, также есть пострадавшие,
– сказала Гуменюк.
Какая ситуация на Юге Украины
В то же время начальник пресс-центра Сил обороны Юга подчеркнула, что ВСУ контролируют ситуацию в южном регионе страны. Украинские военные продолжают атаковать объекты в тылу врага.
Ночью на 12 августа наши силы уничтожили еще один склад боеприпасов около поселка Веселое. Такое невеселое утро было у врага,
– сообщила Гуменюк.
Она добавила, что россияне, скованные ВСУ на земле, пытаются наносить авиаудары по населенным пунктам, которые уже были освобождены и зачищены от оккупантов.
Ракетные удары по украинским городам: последние новости
- В ночь на 12 августа российские военные снова атаковали Харьков. В этот раз вражеские ракеты ударили по трем районам города.
- Под утро 11 августа российские оккупанты попали прямо по центру Харькова. Вражеский снаряд прилетел во двор жилого дома.
- Также ночью 11 августа в Никопольском районе зафиксировали 120 "прилетов". Россияне использовали для обстрелов "Грады", "Ураганы" и ракеты.
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