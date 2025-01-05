"Сычи" попадают в цель: как украинские разведчики уничтожают ресурсы агрессора

Разведчики ГУР МО Украины продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч". Эти высокоточные дроны позволяют выявлять и мгновенно уничтожать стратегические объекты агрессора, ослабляя его возможности для ведения войны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Украинские воины продолжают успешно уничтожать стратегические объекты врага.

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Новый уровень войны против российских оккупантов

Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам украинские военные обнаруживают и сразу ликвидируют вражеские военные цели.

Воины из 9 департамента ГУР МО Украины, которые работают в составе группы “Партизана” отметили, что эти высокоточные операции направлены на уничтожение важнейших ресурсов оккупантов.

Наши дроны уничтожают склады боеприпасов и горючего, пункты управления, места дислокации врага и даже оборудование для связи и наблюдения,

– объясняют разведчики.

Кроме этого, беспилотники “Сыч” эффективно работают против автомобильного транспорта и электроподстанций, что значительно усложняет логистику и коммуникации врага.

"Сычи" попали в вражескую цель: смотрите видео

Разведчики отмечают, что их операции имеют не только тактическую, но и стратегическую важность.

Мы не только уничтожаем ресурсы агрессора, но и делаем невозможным его дальнейшие наступательные действия,

– отметили воины.

Украинская разведка продолжает доказывать, что профессионализм и современные технологии способны переломить ход войны в пользу Украины.