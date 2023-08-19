В Чернигове Россия ударила ракетой по выставке дронов: враг знал, что будут жертвы
19 августа в Чернигове проходила выставка производителей дронов. Очевидно, Россия сознательно совершила ракетные обстрелы по центру города.
Выпустив баллистическую ракету по центру города, где в выходной день всегда многолюдно, по гражданскому объекту, Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом. О том, что оккупанты попали в "выставку дронов" сообщила корреспондентка в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", – сообщила журналистка с места событий.
Она добавила, что возможно это была ракета "Искандер", но это неподтвержденная информация.
Кстати, в сети действительно можно найти афишу выставки.
Организаторы сообщали детали акции / Скриншот по телеграмм-каналу
Атака по Чернигову: что известно по состоянию на данный момент
- 19 августа около 11:30 российские оккупанты атаковали Чернигов, вероятно, баллистической ракетой.
- Ракета попала прямо в центр города, где расположены площадь, политехника и театр. Есть погибшие, ранены. Все службы работают на месте.
- Уже известно о 42 пострадавших в результате атаки. Погибли 5 человек.