Это провокация: в МИД отреагировали на выставку в Италии о "расцвете" Мариуполя
В итальянском городе Модена запланировали мероприятие, на котором будут рассказывать о "стремительном процессе восстановления под эгидой России" оккупированного Мариуполя. В МИДе прокомментировали отношение к проведению такой выставки.
МИД назвало запланированное мероприятие о том, как украинский Мариуполь переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировало государство-агрессорка, провокацией, сообщает 24 Канал.
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Реакция украинского МИД
Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией – провокация,
– отметил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Он заявил, что МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.
По словам Николенко, на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Спикер подчеркнул, что "мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция".
Что известно о мероприятии: коротко
- В итальянском городе Модена 20 января запланировали провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс обновления" после того, как его оккупировала Россия.
- В анонсе мероприятия содержатся классические пропагандистские тезисы Кремля. Там город Мариуполь назвали символом "восстания на Донбассе против киевской хунты", которое вроде бы сейчас стремительно восстанавливают "под эгидой институтов Российской Федерации".
- Так, на этой конференции-выставке планируют презентовать "результаты" выставки, организованной "Ассоциацией содействия культурной интеграции между Италией и Россией".
- В сообщении отметили, что на мероприятии будет выступление российского консула и "независимого" журналиста Андреа Лучиди.