Выстрелы на "Азовстали" могут глушить во время "парада" в Мариуполе, – Жданов

Эксперты считают, что Путин не согласится с предложением обменять или эвакуировать гражданских и военных из заблокированного Мариуполя. Там даже планируют провести "парад", во время которого будут глушить звуки выстрелов на "Азовстали".

Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперта очень удивляет позиция ООН. "Да, генсек Гутерриш приложил усилия и мы провели частичную эвакуацию. Но цифры отличаются – ООН говорит, что эвакуировано 500 человек из "Азовстали", а Украине подтверждает только 150 человек", – говорит он.

На сегодняшний день это единственный механизм, работающий для эвакуации людей. То, что Путин не согласится на какие-либо другие механизмы, мы уже убедились по всей Украине. Поэтому надо снова обращаться, чтобы ООН способствовала эвакуации людей из "Азовстали",

– считает Жданов.

Он говорит, что вместе с гражданскими нужно требовать эвакуации раненых военных, потому что они уже подпадают под защиту международной конвенции, поскольку не могут защищаться.

"За самих военных в Мариуполе говорить трудно, потому что для этого нужно иметь какую-то основу, чтобы заинтересовать Россию в таком обмене", – добавил эксперт.

Жданов не считает, что после 9 мая это будет легче сделать. По его словам, Путин ко Дню победы может использовать Мариполь как то, что он добился хоть какой-то победы.

Я даже предполагаю, что на "Азовстали" будет идти бой, а они будут глушить звуки выстрелов и будут демонстрировать "парад" на центральных улицах Мариуполя, что "они его овободили",

– заявил он.

Эксперт заверил, что после 9 мая Путину станет вообще безразлично судьба и гражданских, и военных. "Россияне будут считать этот город полностью "освобожден от ВСУ" и забудут его, а Путин будет творить там все, что вздумается", – убежден Жданов.

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Что известно о штурме "Азовстали": последние новости

Украинские военные и гражданские скрываются от российских бомбардировок в укрытии на "Азовстали". Оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, где от их рук уже погибли более 22 тысяч человек.

В среду, 4 мая, в Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что россияне прорвались на территорию завода. Долгое время с украинскими бойцами не было связи. В Офисе Президента заявили, что оккупантов выбили из "Азовстали". В то же время в полку "Азов" сообщили, что россияне остаются на территории завода.

В Генштабе ВСУ 6 мая сообщили, что Россия возобновила штурм "Азовстали". Оккупанты хотят взять под контроль территорию завода, для чего интенсивно используют авиацию.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ситуация на "Азовстали" – критическая. Российские войска врага пытаются атаковать "Азовсталь" без остановки, однако украинские защитники отбивают попытки россиян.

Кстати, утром 6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что началась новая волна эвакуации мирного населения с территории "Азовстали". Он отметил, что два предыдущих коридора были успешными – из Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.

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