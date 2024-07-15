Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него стреляли. К сожалению, стрелок убил одного из участников митинга и ранил еще двоих.

Вероятный будущий кандидат в президенты от республиканцев Трамп также был ранен в ухо. После этого Секретная служба ликвидировала нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

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Что говорят о стрельбе в полиции

Подполковник полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс на пресс-конференции ответил на вопрос, находилось ли место, откуда стрелял нападающий, под охраной.

Насколько я понимаю, оно находилось за периметром,

– заявил Бивенс.

Он подтвердил NBC News, что Секретной службе было трудно заблокировать всю локацию митинга против любой возможной угрозы.

"Невероятно трудно иметь место, открытое для общественности, и обезопасить его против любой возможной угрозы, против очень решительного нападающего", – заявил Бивенс.

По его словам, это огромный подъем, который стоит попытаться сделать.

Какое объяснение в ФБР

Специальный агент ФБР Кевин Рожек также заявил как пишет CNN, что:

"странно", что боевик сделал столько выстрелов ;

; правоохранители не знали о том, что на крыше есть человек, пока он не начал стрелять.

Кевин Роджек заверил, что они проведут длительное расследование относительно того, что именно произошло и как человек смог получить доступ к этому месту, какой тип оружия имел. Все это на самом деле дни, недели и месяцы расследования.

Подполковник Джордж Бивенс из полиции штата Пенсильвания добавил, что расследование позволит властям "посмотреть на то, где произошли какие-то сбои и что можно сделать лучше в будущем".

Агент в отставке по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Джим Кавано рассказал Sky News , что удивлен тем, что стрелок смог занять положение недалеко от места митинга. Ведь мощная винтовка, например AR-15, которую мог иметь стрелок, может поражать цели на расстоянии 182 метра, а Трамп был примерно на расстоянии 135 метров от крыши, где был стрелок.

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Стоит добавить, что Россия в покушении на Трампа уже нашла якобы "украинский след". Так называемый "сенатор" от Крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков заявил, что якобы власти США должны рассмотреть "версию причастности украинских спецслужб к покушению" на 45 американского президента.

Однако в ФБР уверяли, как пишет The New York Times, что они расследуют дело как покушение на убийство и возможный внутренний теракт.