"Играет роль будущего президента": удалось ли Джей Ди Вэнсу напугать Европейский Союз

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало холодным душем для европейских политиков. Его риторика была направлена на то, чтобы напугать Евросоюз.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что европейские политики выражали недовольство позицией Вашингтона. Также после выступления Джей Ди Вэнса и других американских чиновников европейские политики считают, что США уже не будут "добрым дядей Сэмом" в отношении Европы.

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Пытались поставить Вэнса на место

Городницкий отметил, что речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции очень разозлила многих европейских политиков, которые не ожидали услышать поучения и почувствовать пренебрежительное отношение со стороны Соединенных Штатов Америки.

Они даже не представляли, по мнению доктора философии, что такое может быть, чтобы США высокомерно и популистски рассказывали Европе, что ей нужно делать. Фактически отчитали ее как ребенка.

Джей Ди Вэнс играет роль будущего президента США, потому что он очень мощно выразил радикальную позицию, которая звучала во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Однако вице-президент немного переиграл свою роль,

– подчеркнул политический эксперт.

В то же время европейские политики пытались поставить его на место, журналисты ставили ему резкие вопросы. Казалось, что он, по словам Городницкого, иногда порой отпрыгивал от своей этой радикальной позиции и старался исправиться или даже оправдаться в определенных обстоятельствах.

Обратите внимание! Джей Ди Вэнс во время своего выступления в Мюнхене заявил, что США "серьезно обеспокоены" вопросом европейской безопасности. По словам вице-президента, его волнует не Россия, Китай или "любой другой внешний актор", а "угроза изнутри", а именно отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей.

Речь Джей Ди Вэнса, скорее всего, была написана для его руководства, чтобы показать, как он его поддерживает и как внедряет его идеи в Европейском Союзе,

– отметил он.

Однако, по мнению Андрея Городницкого, это не сработало, хотя и все было гениально спланировано для того, чтобы Европейский Союз немного испугался и сказал, мол, нам не нужно такое отношение и мы должны действительно организовываться сами. И они даже начали это делать.

Напомним, что глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил, что выступление Джей Ди Вэнса произвело впечатление, будто бы он приехал в Европу, чтобы показать, как правильно вести политику. По его мнению, в Кремле, вероятно, "откупоривают шампанское", ведь отношения США и Европы претерпели кризис.