Лавров впервые с начала полномасштабной войны прибыл в ЕС: как на это отреагировали делегации стран

Сергей Лавров, который находится под санкциями ЕС, накануне прибыл на Мальту для участия во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ряд делегаций разных стран совершили демарш перед его выступлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское агентство Reuters.

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Как отреагировали на Лаврова в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по данным вражеских пропагандистских СМИ, приземлился в столице Мальты Валлетте поздно вечером в среду, 4 декабря. Таким образом это стал его первый визит в страну Европейского союза после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Ранее Радослав Сикорский заявлял, что будет бойкотировать Лаврова на заседании ОБСЕ и не будет сидеть с ним за одним столом. Так и произошло, после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова.

Известно, что к нему присоединились ряд стран. вместе с ним зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии "Европейской правде" уточнил, что Чехия, Польша, Латвия и Грузия совершили демарш на уровне руководителей министерств иностранных дел, Румыния и Эстония – на уровне дипломатов низшего ранга, Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.

Кстати, уже сообщали, что Андрей Сибига в конце своего выступления, как передает Министерство иностранных дел Украины, назвал Лаврова военным преступником. По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.