Отец был близок к нынешней власти: что известно об активисте, сорвавшем выступление Орбана

Член муниципального совета от венгерской оппозиционной партии Мартон Ньекицки 8 октября сорвал пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Страсбурге, что во Франции. Активисту 19 лет. Это самый молодой представитель местного совета в стране.

Отец Ньекицки в свое время был близок к партии Орбана "Фидес". Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Читайте также Советская оккупация Венгрии и война в Украине: фон дер Ляйен разнесла Орбана, а тот ей ответил

"Мартон Ньекицки – это самый молодой на сегодня в Венгрии представитель местного совета. Ему всего 19 лет. Нужно знать, что его покойный отец в свое время очень был близок к правительственной партии "Фидес", конкретно к нынешнему главе венгерского парламента господину Кеверу", – подчеркнул он.

"Стулья, на которых сидит Орбан, зашатались"

Тибор Томпа отметил, что впоследствии отец венгерского оппозиционера увидел, что происходит в "Фидес", все коррупционные схемы и приближение к России, поэтому категорически выступил против и вышел из этой партии. Сейчас Мартон Ньекицки продолжает дело своего отца.

Я смотрел сегодняшнюю венгерскую прессу, в основном правительственную. Там продолжается массовый буллинг против этого молодого венгерского лидера. Но будем надеяться, что Венгрия уже проснулась. Мы видим на примере Мартона Ньекицки, и тем более на примере Петера Мадьяра, что стулья, на которых сидит Орбан, очень зашатались под ним,

– подчеркнул председатель венгерской общины Киева и области.

Напомним, во вторник, 8 октября, когда Виктор Орбан озвучивал свои планы на полугодовое председательство Венгрии в ЕС, Мартон Ньекицки подбежал к трибуне и бросил в премьера пачку, похожую на банкноты. Он спросил у премьера, за сколько он продался Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину. Активиста повалили на пол охранники и вывели его из зала.