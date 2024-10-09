Батько Ньєкіцкі свого часу був близький до партії Орбана "Фідес". Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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"Мартон Ньєкіцкі – це наймолодший на сьогодні в Угорщині представник місцевої ради. Йому всього 19 років. Потрібно знати, що його покійний батько свого часу дуже був близький до урядової партії "Фідес", конкретно до нинішнього очільника угорського парламенту пана Кевера", – підкреслив він.

"Стільці, на яких сидить Орбан, захитались"

Тібор Томпа зазначив, що згодом батько угорського опозиціонера побачив, що відбувається у "Фідес", усі корупційні схеми та наближення до Росії, тому категорично виступив проти і вийшов з цієї партії. Зараз Мартон Ньєкіцкі продовжує справу свого батька.

Я дивився сьогоднішню угорську пресу, в основному урядову. Там триває масовий булінг проти цього молодого угорського лідера. Але будемо сподіватися, що Угорщина вже прокинулась. Ми бачимо на прикладі Мартона Ньєкіцкі, і тим паче на прикладі Петера Мадяра, що стільці, на яких сидить Орбан, дуже захитались під ним,

– підкреслив голова угорської громади Києва та області.

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, коли Віктор Орбан озвучував свої плани на піврічне головування Угорщини в ЄС, Мартон Ньєкіцкі підбіг до трибуни й кинув у прем'єра пачку, схожу на банкноти. Він запитав у прем'єра, за скільки він продався Владіміру Путіну та лідеру КНР Сі Цзіньпіну. Активіста повалили на підлогу охоронці та вивели його з зали.