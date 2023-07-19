"Белорусы встретили нас как героев": Пригожин впервые появился на видео после попытки мятежа

Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед наемниками из ЧВК "Вагнера". Военный преступник рассказал своим приспешникам об их дальнейшей судьбе.

Соцсетями распространяется видео, снятое поздно вечером без освещения. На этих кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина внешностью и голосом, выступил перед вагнеровцами.

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Что сказал Пригожин

Военный преступник обратился к своим сообщникам и заявил, что они "достойно воевали" и очень многое сделали для России. Он назвал ситуацию на фронте позором, в котором ЧВК "Вагнера" не нужно участвовать. Пригожин призвал наемников дождаться того момента, когда они смогут "проявить себя по полной программе".

Поэтому было принято решение, что мы будем находиться здесь в Беларуси некоторое время. За это время мы сделаем, я в этом уверен, белорусскую армию второй армией мира. А если потребуется – заступимся за них,

– сказал он.

Пригожин заявил, что белорусы якобы встретили вагнеровцев "не только как героев, но и как братьев". По его словам, местные девушки "шушукаются, что вагнера приехали". Он призвал наемников "отнестись к ним так же по-братски".

Главарь боевиков сообщил, что они после подготовки отправятся в Африку. В то же время, он не исключил повторного участия этих наемников в полномасштабной войне России против Украины в тот момент, когда они будут уверены, что их не заставят "опозорить самих себя".

После этого Пригожин передал флаг и две ленты, символизирующие Россию и Беларусь, одному из своих приспешников. Он назвал этого наемника "старшим" по белорусскому направлению.

Вероятное выступление Пригожина перед наемниками в Беларуси: видео

Как на это отреагировал российский военный

Российский подполковник Роман Веневитин прокомментировал это выступление в саркастической манере. Он назвал предводителя наемников военным преступником.

Военный преступник Пригожин после мятежа на некоторое время залег на дно, а теперь по ночи возник в Белоруссии,

– написал оккупант в своих соцсетях.

Также он осторожно раскритиковал Владимира Путина. Веневитин задал риторический вопрос, "погладили бы по головке и отпустили" кого-то из комбригов, комдивов или командармов, вернули бы им наградное оружие и подарили бы миллиарды, если бы кто-то из них так же развернул войска и пошел на Москву по тому же маршруту, что и Пригожин.

Последние новости о пребывании вагнеровцев в Беларуси

Российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом предположил, что новая страна для ЧВК "Вагнер" была выбрана не случайно. По его мнению, Путин сам мог договориться с Александром Лукашенко.

Недавно Олег Жданов сообщил о прибытии в Беларусь колонны из 100 единиц техники с личным составом вагнеровцев. Военный эксперт не исключил, что этих наемников там будут привлекать к провокациям на границе с Украиной.

Веневитин – это командир 72-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессорки. Этого российского военного вагнеровцы пытали и удерживали в плену.