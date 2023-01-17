Погонят ли всех россиян на фронт: Песков рассказал, о чем будет "важное выступление" Путина

В России продолжает нарастать напряжение, связанное с объявлением общей мобилизации. Ходят слухи, что о ней должны сообщить 18 января. Но в Кремле уже ищут оправданий.

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил успокоить россиян, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Мол, не будет Путин объявлять общую мобилизацию 18 января. И действительно, ему не нужно этого делать, чтобы налево и направо набирать солдат в армию.

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Песков выскакивает с опровержением

Заметим, что накануне российские СМИ сообщили о тревожном известии для населения страны-агрессоры. Мол, 18 января диктатор Путин объявит о запуске кампании по общей мобилизации. Или же озвучит другое важное заявление, связанное с войной против Украины.

Песков решил успокоить всех. Мол, Путин выступит во время мероприятия. Но оно будет касаться не так называемой "спецоперации", а якобы 80-летия прорыва блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербург – 24 Канал).

Это только слухи. Не слушайте их,

– истерит Песков.

Попытки успокоить местное население не утихают. По словам Пескова, именно Запад искусственно нагнетает россиян слухами, связанными с очередной волной мобилизации в России.

Путин стремится набрать еще 500 тысяч бойцов

В СМИ России сообщали не только о возможной всеобщей мобилизации. Также появлялась информация, что 18 января Путин может сменить статус так называемой "спецоперации".

Напомним, что ранее появилась информация, что в планах России набрать еще 500 тысяч мобилизованных. Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак высказался по этому поводу. Он отметил, что если врагу это удастся, "мобики" столкнутся с серьезными проблемами, связанными с отсутствием необходимой оснастки.

Тем временем на временно оккупированных территориях Донбасса продолжают отлавливать мужчин. Делают это для того, чтобы пополнить ими ряды мобилизованных. Заманивают их в армию дополнительными выплатами. А в приоритете – безработные.

Напоследок заметим, что в России ростет уровень поддержки войны. Поэтому аналитики не исключают, что местное население буквально "проглотит" очередную волну мобилизации.