Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков поспішив заспокоїти росіян, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Мовляв, не буде Путін оголошувати загальну мобілізацію 18 січня. А й справді, йому не потрібно цього робити, щоб наліво та направо набирати солдатів до війська.
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Пєсков вискакує зі спростуванням
Зауважимо, що напередодні російські ЗМІ повідомили про тривожну звістку для населення країни-агресорки. Мовляв, 18 січня диктатор Путін оголосить про запуск кампанії з загальної мобілізації. Або ж озвучить іншу важливу заяву, пов'язану з війною проти України.
Пєсков вирішив заспокоїти усіх. Мовляв, Путін виступить під час заходу. Але стосуватиметься він не так званої "спецоперації", а буцімто 80-річчя прориву блокади Ленінграда (нині Санкт-Петербург – 24 Канал).
Це лише чутки. Не слухайте їх,
– істерить Пєсков.
Спроби заспокоїти місцеве населення не вщухають. За словами Пєскова, саме Захід штучно нагнітає росіян чутками, пов'язаними з черговою хвилею мобілізації у Росії.
Путін прагне набрати ще 500 тисяч бійців
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що у планах Росії набрати ще 500 тисяч мобілізованих. Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак висловився з цього приводу. Він зауважив, що якщо ворогові це таки вдасться, "мобіки" стикнуться з серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю необхідного оснащення.
Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжують відловлювати чоловіків. Роблять це для того, щоб поповнити ними лави мобілізованих. Заманюють їх до війська додатковими виплатами. А в пріоритеті – безробітні.
Наостанок зауважимо, що у Росії зріс рівень підтримки війни. Тож аналітики не виключають, що місцеве населення буквально "проковтне" чергову хвилю мобілізації.