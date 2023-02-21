Русофобия и неонацисты: в сети уже подсчитали слова Путина на выступлении
Сегодня, 21 февраля Владимир Путин выступил на федеральном собрании. На таких выступлениях кремлевский диктатор пытается достучаться до российского общества и показать все свое высокомерие.
Так считает ведущая 24 Канала София Трощук. Она рассказала, что не успел Путин завершить свою речь, как в украинских социальных сетях подсчитали, сколько раз и какие именно слова и фразы использовал глава Кремля.
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В Украине Путину уже никто не верит
Трощук сообщила, какие именно слова и фразы и в каком количестве произнес он:
- западные элиты – 10 раз;
- киевский режим – 4 раза;
- русофобия – 4 раза;
- неонацисты – 3 раза;
- прости господи – 2 раза;
- да бог с ними – 1 раз;
- неолиберальные тоталитарные ценности – 1 раз;
- биолаборатории – 1 раз;
- спящий Медведев появился – 1 раз;
- кашлял Путин невероятно много.
"Кашлял на наше с вами счастье. Может оно к чему-то приведет. Если нет, то пусть покашливает", - заметила ведущая.
София Трощук о словах, которые чаще всего использовал Путин в своей речи: смотрите видео
Также она добавила, что во время своего выступления Путин провозгласил хорошо знакомые нарративы о том, что "Россию на поле боя невозможно победить", "Россия – великая и православная", "все вокруг плохие".
"Однако в Украине ему уже точно никто не верит. Также не верят цивилизованные страны на Западе. Все это Путин провозглашает для того, чтобы появилось больше россиян желающих ехать на захватническую войну в Украину", – считает София Трощук.
Выступление Путина на федеральном собрании 21 февраля: мнения аналитиков
- Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков назвал Путина "самым печальным стендапером в мире" после выступления главы Кремля. Он отметил, что ядерное оружие – это последний довод Путина.
- Аналитик Майкл Кларк заявил, что для Путина это выступление – начало Третьей мировой войны. Полномасштабное вторжение России в Украину не дало результатов, которые хотел Путин. Теперь он пытается объяснить, почему Россия должна пойти на еще большие потери.
- Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что во время своего выступления Путин заявил, что "победить Россию на поле боя невозможно". Клочок напомнил, что ВСУ уже выбили россиян из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсона. По его мнению, Путин убеждает, что умереть за Россию – это нормально.