"Российский медведь подбит": что продемонстрировало выступление Путина

Сегодня, 21 февраля Владимир Путин выступил на федеральном собрании. Однако ничего нового в его речи не прозвучало.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он отметил, что не помнит, когда видел более скучное шоу. По его мнению, это собрание уже ни о чем, и это очень хорошо.

Смотрите также Во время речи Путина Медведев снова заснул: забавные кадры

Бравады у Путина уже нет

Он объяснил, что на сегодняшний день идеологическая кремлевская машинка истощилась. И это говорит о том, что "русский медведь", которым раньше запугивали весь мир, сегодня подбит.

Но подбитый он еще долго может бегать по лесу, ломать заросли, лезть на деревья и все такое. Однако бравады и уверенности, которые были у Путина 24 февраля прошлого года, сейчас уже нет,

– считает политолог.

По его мнению, настоящей оплеухой для Путина стал визит Президента США Джозефа Байдена в Киев. Он спокойно прогулялся по городу, а бункерный даже в Белгородскую область боится приехать.

Также Антонюк обратил внимание на тех, кто сидел в зале и слушал выступление Путина. Большая часть из них – пропагандистское кодло. И они уже не верят в то, что слышат.

"Если по содержанию ничего нового не слышишь, то рассматриваешь мимику сидящих в зале. Например, Расторгуева из группы "Любэ", который сидел с испуганным взглядом. Для всемирных ассоциаций психиатров там было бы над чем поработать", - подчеркнул он.

Политолог рассказал о скучном выступлении Путина: смотрите видео

Кремлевская "фауна"

Политолог отметил, что Путин не выступал перед этим федеральным "сборищем" с марта 2021 года. Уже в прошлом году ему нечего было сказать.

И, собственно, после тех разгромов, которые несет его войско, о чем можно говорить?

– спрашивает он.

Антонюк рассказал, что Путин во время своего выступления обвинил Запад, и это он повторяет уже не первый раз. Также у него появилось новое слово "англосаксы".

"Возможно, завтра на концерте он еще будет вспоминать о масонах, чтобы дополнить свою конспирологию: как весь мир воюет против него и его "бедной, несчастной, подстреленной" страны, - считает он.

По его мнению, обещания и социальные программы, которые Путин озвучивает, это оправдание перед "глубинным" народом России. Однако этот "глубинный" народ еще готов терпеть. Но для того чтобы пропагандистам было о чем говорить на их эфирах, он произнес определенные нарративы во время своего выступления.

"Сегодня мы можем измерить, в каком реальном состоянии находится вся кремлевская "фауна". Они пытаются своим "грустным лицом" набить какого-то пафоса и даже сделать угрожающую гримасу, надеясь на то, что кто-нибудь их будет бояться" ", – резюмировал Александр Антонюк.

Какие слова чаще всего использовал Путин во время выступления