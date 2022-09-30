Нет России, которая диктует миру повестку дня, – Подоляк прокомментировал речь Путина

Речь Путина продемонстрировала растерянность, угрюмость и даже панику среди российской элиты. Учитывать заявления кремлевского диктатора нет никакого смысла.

Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Путин решил пойти по последнему пути Гитлера.

Важно "Никогда не признаем": как мир реагирует на объявленную Путиным аннексию территорий Украины

Из России только положительные новости

Подоляк рассказал, что не видит никаких негативных новостей из России, только положительные. Мы увидели гауляйтеров, приехавших в Россию что-то подписывать, растерянного Путина, выступающего и рассказывающего абсолютный абсурд, мрачные лица, сидящие в зале. Заметно, они понимают, что все идет ко дну.

Они говорят, что Россия в панике, что Россия теряет инициативу, что Россия зависит от Украины. Как Украина будет вести себя с точки зрения и боевых действий, и ультимативных требований и т.д.

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Мы идем по сценарию Украины

Он продолжил, что война ужасна, мы платим огромную цену. Однако мы идем по сценарию Украины.

"Я всем говорю, чтобы отказывались от российской повестки дня. Это вчера было, что нужно осторожно относиться к словам Путина и кого-либо другого из его администрации. Сегодня на это не нужно обращать внимание, потому что они паникуют", – отметил Подоляк.

Также интересно – у Зеленского сделали новое заявление о Лиманском котле: смотрите видео

"Референдумы" никто не признает

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что Путин рассказал о "референдумах". Автоматчики 2 дня побегали по квартирам, и после этого кремлевский диктатор заявляет, что они сделали "референдум" прозрачно и в соответствии со всеми требованиями международного права.

Тут же выходит господин Гуттереш и говорит, что все совсем не так. То есть вы понимаете, что все. Нет России, которая может диктовать повестку дня. Точка. И это сделала Украина,

– подытожил Подоляк.

Речь Путина: коротко