Таку думку 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Путін вирішив піти останнім шляхом Гітлера.

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З Росії лише позитивні новини

Подоляк розповів, що не бачить ніяких негативних новин з Росії, лише позитивні. Ми побачили гауляйтерів, які приїхали в Росію щось підписувати, розгубленого Путіна, який виступає і розповідає абсолютний абсурд, похмурі обличчя, які сидять у залі. Помітно, вони розуміють, що все йде на дно.

Вони говорять, що Росія в паніці, що Росія втрачає ініціативу, що Росія залежить від України. Як Україна буде себе поводити з точки зору і бойових дій, і ультимативних вимог тощо,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Ми йдемо по сценарію України

Він продовжив, що війна жахлива, ми платимо величезну ціну. Однак ми йдемо по сценарію України.

"Я всім кажу, щоб відмовлялись від російського порядку денного. Це вчора було, що треба обережно ставитись до слів Путіна й будь-кого іншого з його адміністрації. Сьогодні на це не треба звертати увагу, бо вони панікують", – зауважив Подоляк.

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"Референдуми" ніхто не визнає

Радник голови Офісу Президента України додав, що Путін розповів про "референдуми". Автоматники 2 дні побігали по квартирах, і після цього кремлівський диктатор заявляє, що вони зробили "референдум" прозоро й відповідно до всіх вимог міжнародного права.

Тут же виходить пан Гуттереш і каже, що все абсолютно не так. Тобто, ви розумієте, що все. Немає Росії, яка може диктувати порядок денний. Крапка. І це зробила Україна,

– підсумував Подоляк.

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