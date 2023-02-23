Кашля не было: в "Лужниках" мог выступать очередной двойник Путина

По сети ходят сравнения российского диктатора Владимира Путина на федеральном собрании 21 февраля и на концерте в "Лужниках" 22 февраля. Все говорит о том, что это два разных человека.

На разного Путина отреагировала и ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она метко подметила, что же не так с президентом России и почему его ложь удалось легко разоблачить.

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Магическое исцеление

Екатерина Соляр подчеркнула, что, по мнению экспертов, тот, которого мы привыкли звать бункерным – он же настоящий Путин, участия в шоу 22 февраля не принимал. Впрочем, это не был и предыдущий глава России, то есть произносивший речь на день раньше.

Два разных двойника Путина. Здесь вопрос не в том, что он вчера выпивал и сегодня немножко подпух. Это две совершенно разных единицы, потому что не человек совсем перед нами,

– пошутила она.

Ведущая совершенно точно выразилась, что на федеральном собрании выступал Путин, начавший кхекать через 10 минут после выступления. Лицо на стадионе выступало 20 минут без намека на кашель даже несмотря на прохладную погоду.

"Я не знаю, то ли какие-то чудодейственные таблетки подвезли, то ли горло вылечилось, или это просто опять же ненастоящий Путин", – подчеркнула Соляр.

Впрочем, замену Путина можно увидеть даже невооруженным глазом.

Екатерина Соляр разоблачила, что у Путина как минимум два двойника: смотрите видео

Двойник не справился с задачей

Екатерина Соляр удачно заметила, что, по словам физиономистов, в последний раз бункерного деда мы видели, когда перед ним отчитывался министр обороны России Сергей Шойгу. В это время Путин нервно рукой вцепился в стол.

Мы помним, что у него проблемы с правой рукой. Этот прекрасно держит микрофон в правой руке, то есть полностью это не настоящий Путин!

– уверена ведущая 24 Канала.

К тому же она не смогла не прокомментировать момент, когда после своей речи на концерте псевдо президент отходит назад, возвращается к кому-то и спрашивает: "Нормально?" Вероятно, таким образом двойник хотел получить одобрительную оценку качества выполнения своей роли.

"Вы представляете, если бы настоящий бункерный требовал, чтобы кто-то его похвалил и сказал: "Ты классный!"? Я думаю, что там с самооценкой все нормально. А тут что-нибудь пошло не туда и не так", – добавила Екатерина Соляр.

По ее мнению, с природой во время шоу были проблемы не только у Путина. Преданные россияне, машущие флажками и отрабатывающие деньги, по просьбе президента крикнуть трижды "Ура!" смогли выдавить из себя только одно: "Увааааа".

"500 рублей – это не та цена, за которую русский народец готов напрягаться", – пошутила она.

По мнению Соляр, удивителен и факт устроения концерта накануне "праздника".

23-го, я думаю, можно было нормально это все провести, но поспешил. Может, переживает, что не доживет?

– поинтересовалась Соляр.

Ведущая 24 Канала подчеркнула, что надеется, что абсолютно все Путины уже скоро просто не выживут.

Выступления Путина: коротко