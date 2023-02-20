Обращение Си Цзиньпина к 24 февраля: аналитик из США боится новой холодной войны

Глава Китая Си Цзиньпин в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину должен изложить собственный "мирный план". Однако неизвестно, о чем именно будет говорить лидер Китая.

Журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчан предположил, какой может быть речь Си Цзиньпина. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Может начаться новая холодная война

По его мнению, глава Китая подчеркнет, что ядерные угрозы неприемлемы.

Он будет создавать впечатление, что якобы за мир, якобы за то, чтобы соблюдать международные правила и территориальную целостность, ведь у Китая есть вопросы с Тайванем,

– считает журналист.

Но он отметил, что в то же время Цзиньпин будет посылать месседж: если Запад не согласится на компромиссы, то может начаться новая холодная война. Но он это выразит очень завуалированно.

"Он будет выставлять условия и свое видение будущего мира", – подчеркнул Чибухчян.

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Китай очень легко может бросить Россию

Также он прокомментировал слова высокопоставленного китайского дипломата Ван И, анонсировавшего выступление Си Цзиньпина. Мол, если вы не хотите, чтобы началась холодная война, не создались разные группировки и не усилилась ситуация с ними, нужно идти на договоренности.

Но что интересно: если США пойдут на договоренности с Китаем, это не значит, что они будут договариваться с Россией. Поэтому Москве нужно понять, что Пекин не будет соблюдать ее интересы, если получит то, что ей нужно,

– заметил политический аналитик.

По его мнению, Китай очень легко может кинуть Россию. Потому что знает, что она так или иначе уже его придаток, если Кремль не победит и не договорится с Западом.

"Если же Китай не может допустить, чтобы Россия перешла на сторону Запада, он должен Москве что-то предложить", - отметил Армен Чибухчян.

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