Выступление Трампа по случаю 100 дней своего президентства: упоминал ли он об Украине

Президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания на посту президента. В своей речи он не обошел тему войны в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа по случаю 100 дней своего президентства.

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