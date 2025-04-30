Выступление Трампа по случаю 100 дней своего президентства: упоминал ли он об Украине
Президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания на посту президента. В своей речи он не обошел тему войны в Украине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа по случаю 100 дней своего президентства.
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Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она позволяла "иммигрантам насиловать и убивать" американцев. Президент США также заявил, что Байден не был заинтересован в помощи американским рабочим. Трамп описал первые 100 дней своего второго срока как "революцию здравого смысла".
Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она позволяла "иммигрантам насиловать и убивать" американцев. Президент США также заявил, что Байден не был заинтересован в помощи американским рабочим.
Трамп описал первые 100 дней своего второго срока как "революцию здравого смысла".