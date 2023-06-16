Очень боится дронов: на Петербургском форуме будут глушить связь во время выступления Путина
Источник:BBC
На Петербургском форуме во время выступления диктатора Владимира Путина будут глушить мобильную связь и Интернет. Пропагандисты заявили, что такое решение приняли из-за "технических работ".
Однако "технические работы" – это только оправдание. На самом деле, глушить связь могут в целях безопасности, поскольку Путин боится возможных атак во время выступления.
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Во время выступления Путина будут глушить связь
Организаторы форума предупредили, что "в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи, на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно не будет доступа в Интернет с мобильных устройств". Однако пропагандисты уверяют, что можно будет пользоваться Wi-Fi сетью.
Также об отключении связи и мобильном интернете сообщала журналистка Фарида Рустамова. Она подчеркнула, что такое решение было принято из-за страха Путина.
В пятницу на Петербургском форуме выступит Путин – он все-таки на него приедет, хотя в этом и были сомнения. Но чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, на нем не будет работать мобильный интернет,
– написала она.
Стоит отметить, что Путин часто использует тактику с глушением связи на различных мерах по своей безопасности. К примеру, российский диктатор так боялся атак, что с 7 по 9 июня в Сочи и Адлере был ограничен доступ к интернету из-за его приезда на Евразийский конгресс. Хотя организаторы и пытались найти оправдание, мы понимаем, с какой целью это делают кремлевские прихвостни.
Путин встретился с "военкорами" и рассказал им новые басни
- Российский диктатор 13 июня встретился с так называемыми "военкорами". На встрече он рассказал червовую порцию басен о так называемой "спецоперации".
- В частности, Путин заявил, что Украина вроде бы занимает "исторические земли" России. Не обошлось в маразматических заявлениях по НАТО, которые, по мнению диктатора, также "хотят захватить исторические территории России".
- Затем он хотел рассказать о целях "СВО", но сам запутался в словах и загнал себя в угол. Путин начал говорить, что они якобы "меняются в соответствии с текущей ситуацией", однако тут же – "остаются теми же".
- Конечно, уделил внимание диктатору и наступлению ВСУ на некоторых участках фронта. Он начал придумывать и рассказывать чепуху о "безумных" потерях Украины, когда российские – якобы в разы меньше.
- По словам бункерного деда, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Традиционно Путин начал рассказывать, что наши военные уже успели потерять 25 – 30% техники, которую поставили нам международные партнеры.