Это был наш день: политтехнолог объяснил настроения участников Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский выступил 19 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Это первое личное выступление Президента Украины за время полномасштабного вторжения. Раньше он присоединялся онлайн.
Слова Зеленского имели большой вес и в целом весь день был полностью посвящен Украине. Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. А сам приезд украинского лидера вызвал новую волну энтузиазма.
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Детали выступления Зеленского
Михаил Шейтельман проанализировал репортажи западных СМИ и отметил интересную деталь – в анонсах выступающих они отмечали фамилии именно Байдена и Зеленского. Хотя 19 сентября выступали и руководители других стран. Это, безусловно, поднимает Украину на высшую ступень.
"Второе – все звучавшие отчеты показали, что вчерашний день был посвящен Украине и в них приводили отрывки выступлений Байдена, Зеленского, президента Швейцарии – казалось бы нейтральной страны, но и его выступление было посвящено Украине", – подчеркнул политтехнолог.
Михаил Шейтельман о выступлении Владимира Зеленского в Генассамблее ООН: смотреть видео
Особое значение имеют слова президента США Джо Байдена, который по утверждению Михаила Шейтельмана, сказал принципиально новые тезисы: только Россия может остановить эту войну. То есть, он перефразировал слова Владимира Зеленского о том, что не стоит договариваться за спиной Украины – соглашения не будет.
Байден сказал: обращайтесь не к Украине, а к России, если хотите мира. Пусть они выводят войска. Он подчеркнул, что никаких территорий, граждан, которые переедут в Россию – никаких уступок. Затем с этим выступил Эрдоган, что только на основе территориальной целостности Украины должно быть мирное урегулирование. Потому вчерашний день я бы обозначил жирным плюсом. Вчера был наш день,
– добавил политтехнолог.
Выступление Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН: основное
- Владимир Зеленский в своем выступлении подчеркнул, что Россия как никто другой заслуживает ядерного разоружения. Он подчеркнул, что страна-агрессор превращает в оружие многие другие вещи и использует это против мира. В частности, ядерную энергетику – пример этому ЗАЭС.
- Особое внимание Президент Украины уделил преступлениям России. Он отметил похищение детей и незаконную депортацию украинских граждан. Зеленский призвал объединиться в этой борьбе.
- Отдельным тезисом стали слова Владимира Зеленского о том, что он знает о попытках договориться с Россией. Он упрекнул мировых лидеров за это и подчеркнул, что "злу нельзя доверять".