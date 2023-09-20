Слова Зеленського мали велику вагу і загалом увесь день був цілком присвячений Україні. Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. А сам приїзд українського лідера викликав нову хвилю ентузіазму.

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Деталі виступу Зеленського

Михайло Шейтельман проаналізував репортажі західних ЗМІ і відзначив цікаву деталь – в анонсах виступаючих вони наголошували на прізвищах саме Байдена та Зеленського. Хоча 19 вересня виступали й очільники інших держав. Це безумовно піднімає Україну на вищий щабель.

"Друге – усі звіти, які звучали, показали, що учорашній день був присвячений Україні і в них наводили уривки виступів Байдена, Зеленського, президента Швейцарії – здавалося б нейтральної країни, але і його виступ був присвячений Україні", – підкреслив політтехнолог.

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Особливої ваги мають слова президента США Джо Байдена, який за твердженням Михайла Шейтельмана, сказав принципово нові тези: лише Росія може зупинити цю війну. Тобто він перефразував слова Володимира Зеленського про те, що не варто домовлятися за спиною України – угоди не буде.

Байден сказав: звертайтесь не до України, а до Росії, якщо хочете миру. Нехай вони виводять війська. Він підкреслив, що жодних територій, громадян які переїдуть до Росії – жодних поступок. Потім з цим виступив Ердоган, що лише на основі територіальної цілісності України має бути мирне врегулювання. Тому вчорашній день я б позначив жирним плюсом. Вчора був наш день,

– додав політтехнолог.

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