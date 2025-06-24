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24 Канал Новости Украины Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий: главные заявления
24 июня, 15:29
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Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий: главные заявления

Ирина Чеботникова

Днем 24 июня Владимир Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий в Нидерландах. Мероприятие проходит в рамках саммита НАТО.

Главные заявления президента передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский на Форуме оборонных индустрий

 

15:40, 24 июня

Президент призвал увеличить инвестиции в производство оружия в Украине

Все оружие, которое производит Украина, становится частью сильной Европы и ее системы безопасности.

Европейская инициатива по безопасности включает 150 миллиардов евро на оборонную промышленность.

15:38, 24 июня

Какую цель ставит Зеленский перед производителями оружия

Мы должны быть лидерами в области беспилотников – в ударных дронах и дрона-перехватчиках. А также продолжать продвигаться в производстве традиционного оружия.

15:37, 24 июня

Сколько оружия может производить Украина и какого

Потенциал нашего оборонного производства – более 44 миллиардов долларов. Это почти тысяча военных средств от артиллерии до дронов и ракет. Но около 40% этого потенциала не имеют должного финансирования, и это проблема.

Украина может производить около 8 миллионов дронов различного типа в год, но имеем финансирование на значительно меньшее количество.

15:27, 24 июня

Ключевые вопросы по оборонному производству:

  • инвестиции и технологии.
15:25, 24 июня

Зеленский сказал, что следует делать

Наши приоритеты четкие – совместное производство вооружения и реальные ограничения против компаний, которые сотрудничают с Россией.

15:22, 24 июня

Россия – долговременная угроза, но Украина противостоит не только ей

Есть целая сеть государственных и негосударственных деятелей РФ, КНДР, Ирана, КНР – они производят оружие и проводят операции против Украины и Европы.

Следует ударить по центру этой агрессии и разорвать связи России с ее союзниками.