Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий: главные заявления

15:37, 24 июня

Потенциал нашего оборонного производства – более 44 миллиардов долларов. Это почти тысяча военных средств от артиллерии до дронов и ракет. Но около 40% этого потенциала не имеют должного финансирования, и это проблема.

Украина может производить около 8 миллионов дронов различного типа в год, но имеем финансирование на значительно меньшее количество.