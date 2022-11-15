Зеленский объяснил украинцам, о чем будет говорить на "G-19" и чем важны резолюции ООН

Владимир Зеленский напомнил, что уже 15 ноября выступит перед участниками саммита "G-19". Украинский лидер примет участие в саммите в режиме онлайн.

Во время саммита Украина будет просить исключить Россию из G20. Украинский лидер во время обращения уже говорил о "G-19", сообщает 24 канал.

Заметьте Мир для Украины становится ближе, – Зеленский обратился к украинцам после посещения Херсона

Зеленский о предстоящем обращении на "G-19"

Президент отметил, что российский флаг означает полное опустошение. Оккупанты уничтожают все. После них не остается ни связи, ни интернета, ни телевидения. Враг сознательно уничтожает все.

Когда Россию удается выгнать, это счастье. И оно обязательно будет во всех украинских городах и общинах, которые оккупанты лишили нормальной жизни. Мир для Украины становится все ближе. Нормальная жизнь вернется.

Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита "G19" в Индонезии. Это объединение очень значимых государств. И сегодня, еще накануне саммита, уже прозвучали весомые заявления,

– подчеркнул Зеленский.

О каких весомых заявлениях говорится – объяснение президента

США и Китай отметили, что любые угрозы применения ядерного оружия – недопустимы. Зеленский подчеркнул: весь мир понимает, кому адресовали эти слова.

Также президент поблагодарил Канаду за новый пакет оборонной помощи и новые санкции против российских пособников тирании.

Кроме того, Зеленский отметил новые санкции, которые США ввели против более 40 юридических и физических лиц, которые помогают России воевать.

В ходе обращения Зеленский также отметил две очень важные резолюции. Первую – о выплатах Россией репараций Украине – уже поддержали. Вторую – о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовывают.

Обращение Зеленского 24 ноября: смотрите видео