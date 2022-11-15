Під час саміту Україна проситиме виключити Росію з G20. Український лідер під час звернення вже говорив про "G-19", інформує 24 канал.
Зауважте Мир для України стає ближчим, – Зеленський звернувся до українців після відвідин Херсона
Зеленський про майбутнє звернення на "G-19"
Президент зауважив, що російський прапор означає повне спустошення. Окупанти знищують все. Після них не залишається ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Ворог свідомо знищує усе.
Коли Росію вдається вигнати, це – щастя. Й воно неодмінно буде у всіх українських містах та громадах, які окупанти позбавили нормального життя. Мир для України стає все ближчим. Нормальне життя повернеться.
Вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту "G19" в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав. І сьогодні, ще напередодні саміту, вже прозвучали вагомі заяви,
– наголосив Зеленський.
Про які вагомі заяви мовиться – пояснення президента
- США та Китай відзначили, що будь-які погрози застосування ядерної зброї – неприпустимі. Зеленський наголосив: весь світ розуміє, кому адресували ці слова.
- Також президент подякував Канаді за новий пакет оборонної допомоги та нові санкції проти російських пособників тиранії.
- Окрім того, Зеленський відзначив нові санкції, які США запровадили проти більш ніж понад 40 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії воювати.
- Під час звернення Зеленський також відзначив дві дуже важливі резолюції. Першу – про виплати Росією репарацій Україні – вже підтримали. Другу – про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджують.
Звернення Зеленського 24 листопада: дивіться відео