Під час саміту Україна проситиме виключити Росію з G20. Український лідер під час звернення вже говорив про "G-19", інформує 24 канал.

Зауважте Мир для України стає ближчим, – Зеленський звернувся до українців після відвідин Херсона

Зеленський про майбутнє звернення на "G-19"

Президент зауважив, що російський прапор означає повне спустошення. Окупанти знищують все. Після них не залишається ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Ворог свідомо знищує усе.

Коли Росію вдається вигнати, це – щастя. Й воно неодмінно буде у всіх українських містах та громадах, які окупанти позбавили нормального життя. Мир для України стає все ближчим. Нормальне життя повернеться.

Вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту "G19" в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав. І сьогодні, ще напередодні саміту, вже прозвучали вагомі заяви,

– наголосив Зеленський.

Про які вагомі заяви мовиться – пояснення президента

США та Китай відзначили, що будь-які погрози застосування ядерної зброї – неприпустимі. Зеленський наголосив: весь світ розуміє, кому адресували ці слова.

Також президент подякував Канаді за новий пакет оборонної допомоги та нові санкції проти російських пособників тиранії.

Окрім того, Зеленський відзначив нові санкції, які США запровадили проти більш ніж понад 40 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії воювати.

Під час звернення Зеленський також відзначив дві дуже важливі резолюції. Першу – про виплати Росією репарацій Україні – вже підтримали. Другу – про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджують.

Звернення Зеленського 24 листопада: дивіться відео