Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальный трансляции: как оправдались организаторы

Выступление украинского президента Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, 7 ноября, не показали в официальной онлайн-трансляции мероприятия.

Причиной называют то, что якобы его речь "не была публичной". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Выступление Зеленского не показали в официальной трансляции саммита

Известно, что Владимир Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после украинского лидера – президент Франции Эммануэль Макрон. Речи Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили отдельно онлайн, а выступление нашего президента не показали и не обнародовали.

Журналисты поинтересовались у организаторов мероприятия, почему так произошло, что выступление украинского лидера не показали. Однако один из представителей просто сказал, что выступление Владимира Зеленского "не было публичным", а кадры речи передали команде украинского президента, и сказал обращаться к ним.

В то же время представители украинской власти, к которым обратилось "Радио Свобода", назвали это утверждение ложным.

Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали,

– объяснили там.

Интересно, что во время выступления украинский лидер жестко отозвался о долгой дружбе некоторых европейских политиков с Путиным и призвал предоставить Украине оружие, а не слова поддержки. Зеленский доказывал, что только сила способна обеспечить мировую безопасность, договариваться с Путиным бесполезно.